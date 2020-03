Alpha Condé, Yéro Baldé : la rupture est-elle déjà consommée ?

CONAKRY- Sauf changement de dernière minute, Yéro Baldé ne sera pas présent à la cérémonie de prise de fonction de son remplaçant à la tête du Département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En lieu et place d’une passation de service, on assistera à une simple installation de Kader Yacine dans ses nouvelles fonctions de Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique. Yéro Baldé, Ministre démissionnaire du Gouvernement de Kassory Fofana ne sera pas présent. Selon certaines indiscrétions, Yéro Baldé n’a pas été convié à cette cérémonie qui sera placée sous la haute autorité du Secrétariat général du Gouvernement.

Yéro Baldé qui était considéré comme le « fils adoptif » du Président Alpha Condé a été qualifié de « traitre » par son parti, le RPG Arc-en-ciel après sa démission.

Cette situation fait dire à certains observateurs que la rupture est totale entre Alpha Condé et son désormais ancien Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

A suivre…

Africaguinee.com