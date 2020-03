Télimélé: Des "bérets-rouges" accusés d'enlèvement d'un maître coranique

TELIMELE-Les enlèvements continuent d’être signalés en Guinée. Un maitre coranique a été « kidnappé » chez lui dans la nuit du lundi à mardi 3 mars 2020 dans la sous-préfecture de Gougoudjé. Des bérets-rouges sont accusés d’être derrière cet enlèvement qui a eu lieu vers 1heure du matin.

Abdoul Rahim Diallo est membre du FNDC, le mouvement politico-social qui s’oppose au projet de nouvelle constitution. Ses ravisseurs ont cassé les portes de sa maison avant de l’arrêter, selon des témoins joints par Africaguinee.com. Sa destination reste toujours inconnue.

Aujourd’hui, ses proches sont inquiets. D’autant plus qu’avant cet enlèvement, un cas similaire s’est produit dans la sous-préfecture de Taarihoye, explique Diallo Alpha Amadou, chargé des opérations du FNDC Télimélé

« Avant-hier, deux de nos membres ont été kidnappés par des bérets rouges à Tarihoye, une sous-préfecture située à 45 kilomètres de Télimélé. Des témoins ont pointé du doigt le préfet de Télimélé qui a dressé une liste qu’il aurait remis aux bérets rouges aux fins de traquer les membres du FNDC dans la commune urbaine et dans les sous-préfectures. Hier encore, un de nos membres de la sous-préfecture de Gougoudjé a été kidnappé vers 1heure du matin. Ce dernier est un maître coranique. On se pose des questions, puisqu’on ne sait pas où on l’a amené. Aujourd’hui, la ville de Télimélé est complètement militarisée », a déclaré ce responsable du FNDC à Télimélé.

Le préfet de Télimélé qui a été joint par Africaguinee.com a indiqué que son rôle n’est pas d’ordonner la sécurité à aller arrêter ses citoyens, plutôt de les protéger.

A suivre…

Africaguinee.com