Guinée :Nourdine Tall écarté de la mission des experts électoraux de la CEDEAO?

CONAKRY- Nourdine Tall, l’expert "controversé" a-t-il été exclu de la mission de la CEDEAO ? Alors que cette « nouvelle » continue d’agiter la toile, le bureau de la CEDEAO en Guinée déclare attendre la confirmation.

« On a appris ça comme tout le monde. On attend la confirmation. Après leur arrivée, on verra il y a combien de personnes. C’est là qu’on pourrait savoir vraiment de tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux », a confié à Africaguinee.com une source proche du bureau de l’organisation à Conakry.

Jusqu’au moment où mettions cette dépêche en ligne, nous n’avons vu encore aucun communiqué ou un document de la CEDEAO annonçant le replacement d’un des membres de la mission d’experts électoraux.

Mais même si M. Nourdine Tall est remplacé, cela voudrait-il dire que le problème est résolu ? Il faut répondre d’emblée par la négative. Car l’opposition rejette toute nouvelle initiative visant à recommencer l’audit du fichier.

« Les manœuvres actuelles pour un audit du fichier par 3 experts de la CEDEAO sont suspectes », dénonce Bah Oury qui précise qu’il n'est plus utile de faire l'audit du fichier électoral guinéen.

« L'OIF a conclu que ce fichier est totalement corrompu. Par conséquent il doit être changé par un autre recensement exhaustif du corps électoral (…) », prévient Bah Oury alors que Dr. Faya Milimouno trouve l’attitude de la CEDEAO « décevante ».

Affaire à suivre...

Diallo Bobacar 1

Pour Africaguinee.com