Alpha Condé, Baidy Aribot, ce n’est pas encore terminé…

CONAKRY- Baidy Aribot et le Président Alpha Condé ont encore du chemin à parcourir ensemble. Malgré la pression tout azimut qu’il subit, le deuxième vice-Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée a réaffirmé sa fidélité au locataire du Palais Sékoutoureya cette semaine.

En effet, une délégation composée de plusieurs proches du Kountigui de la basse côte, El hadj Sékhouna Soumah, a rencontré des cadres de la région côtière ces derniers jours. Le but était de convaincre tous les cadres originaires de la basse côte à lâcher le Président Alpha Condé en démissionnant. Plusieurs hauts cadres ont été abordés, notamment Baidy Aribot. Après avoir longuement écouté ses « parents » de la basse côte réunis au sein du mouvement « Bâdèraké », le deuxième vice-Gouverneur de la Banque Centrale a entre autres fait un rappel historique de son amitié avec le Président Alpha Condé. Malgré la pression et l’insistance des membres de la délégation, Baidy Aribot a opposé une fin de non recevoir à leur demande de démission.

Mieux, l’ancien Secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines a exprimé un souhait. Celui de voir tous les fils du pays unis, notamment ceux de la basse côte. L’existence de plusieurs « Kountigui » a notamment été flétri par Baidy Aribot.

Ousmane Condé

Militant du RPG Arc-en-ciel