Mines: la Guinée classée meilleure destination des investissements miniers en Afrique, le ministre Abdoulaye Magassouba s’engage

La République de Guinée vient d’être placée à la tête du tableau des pays africains les plus attractifs et favorables pour les investissements miniers en Afrique. C’était à la faveur de la publication du dernier rapport de l’Institut Fraser pour l’année 2019 rendu public le 25 février dernier.

Joint au téléphone par un de nos correspondants, le chef du Département des Mines et de la Géologie (DMG) a mis cet exploit à l’actif du président de la République, Pr Alpha Condé, du Premier Ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana et des cadres de son département.

Quant à lui, le Ministre des Mines et de la Géologie (MMG), Abdoulaye Magassouba , il s’est engagé à poursuivre ses efforts pour, soutient-il, «faire du secteur minier guinéen le meilleur au Monde.» Selon lui, le résultat de ce rapport montre que les efforts de la Guinée sont reconnus au niveau mondial. « Nous devons poursuivre ces efforts pour faire du secteur minier guinéen le meilleur au monde en terme d’attractivité et de partages équitables des bénéfices », a déclaré le ministre Magassouba.

Par ailleurs, le Premier responsable du MMG estime que, «cet exploit a été possible grâce aux efforts du Président Alpha Condé et de l’ensemble des membres de son Gouvernement. Cet exploit n’a été possible que grâce à la vision réformatrice du Chef de l’Etat, Président de la République, Pr Alpha Condé.»

Plus loin, M. Magassouba a salué l’engagement du Premier Ministre, des ministères partenaires et pour la qualité du travail abattu par des cadres de son département. A rappeler que sur le plan mondial, le rapport en question classe la Guinée 20ème des juridictions les plus attractives au monde alors que le même pays (la Guinée), a occupé la 103ème place en 2015 soit un gain de 83 places. Bref, la Guinée avait été classée en 2015 parmi les 10 pays les moins attractifs au Monde.