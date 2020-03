Damaro Camara : « Il y a longtemps que Yéro Baldé est loin du parti… »

CONAKRY- Le camp d’Alpha Condé est-il fait à accepter un compromis avec l’opposition ? Au lendemain du report des élections législatives couplées au référendum constitutionnel, les partisans du Président Alpha Condé ont fait une mise au point.

Amadou Damaro Camara qui est le Chef de file de la majorité présidentielle au Parlement est revenu sur les raisons du report des élections. Le Président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel a également réagi suite à la démission du Ministre Yéro Baldé.

AFRICAGUINEE.COM : Est-ce que selon vous un délai de deux semaines est suffisant pour régler toutes les anomalies liées au processus électoral ?

AMADOU DAMARO CAMARA : Je ne sais pas ce que vous appelez tous les problèmes. Ce que je sais la CEDEAO, l’OIF et l’Union Africaine ont incrimé la présence de 2.439.000 électeurs dans le fichier. Et nous savons que depuis belle lurette l’opposition croit que c'est un pactole dans les mains de la mouvance, qui est toujours en train de déverser dans notre corbeille à l’occasion de chaque élection. Nous appelons la communauté internationale à venir voir de quoi il s'agit en ceux qui concerne ces 2 millions et quelques. Alors, je crois qu’Il n’y a pas d’autres problèmes. C’est essentiellement ça. Il y a un autre problème artificiel créé par l’opposition. Les deux semaines doivent suffire pour qu’ils aient le temps de regarder ça. Même en deux heures on peut regarder. Il ne s’agit pas de refaire le fichier mais il s’agit de voir ce qui est dedans.

Donc selon vous il ne s’agit pas d’une mission qui va faire une médiation, pour permettre notamment aux principaux partis politiques de l’opposition de prendre part aux élections législatives ?

Personne n’a exclu nos camarades. Ils se sont exclus eux-mêmes. Vous vous souviendrez que le Président avait instruis le Premier Ministre qui est garant du dialogue social, d’écouter tout le monde, et il n’y avait pas de sujets tabous. Ils ont refusé. Et quand on a annoncé les élections, ont a interdit à personne de déposer ses listes. Le processus continue. Aux yeux de la communauté internationale, pour la crédibilité des élections, si ce n'est pas pour des raisons de vols nous irons aux élections. Après le reste, l’opposition qui n’a plus que la violence à offrir et le chaos, de continuer son chemin.

Que dites-vous alors des appels de ces différentes organisations, notamment l’Union Européenne, qui ont appelé à des élections inclusives ?

Oui, mais Il est toujours dit qu’on négocie le possible. Quand on dit je négocierai avec toi, quand tu disparais, il n'y a pas de négociation. Les partis de l’opposition n’ont que des alibis. Dire que le Président renonce à sa candidature à laquelle il n’a pas postulée. On dit qu’il refuse de renoncer à une nouvelle constitution comme s’Il n'avait pas ce droit. Nous voulons bien négocier mais on négocie le possible. On ne peut pas nier le droit d'un Chef d’Etat de proposer à son peuple une nouvelle constitution. Surtout que la Nation guinéenne est née d’un processus référendaire. Depuis 61 ans, les guinéens savent comment voter lors d’un referendum. C'est le processus le plus acheté du processus démocratique.

Le Front National pour la Défense de la Constitution estime que le Président Alpha Condé n’a fait que reporter les problèmes. Qu’en dites-vous ?

Mais le FNDC n'est pas une partie prenante à une élection. Ce sont les partis politiques qui prennent part à une élection. Le FNDC est un accoutrement de l’UFDG, qui refuse de s’assumer, mais qui se couvre de cette couverture FNDC. On a rien à voir avec un prétendu FNDC qui est en réalité l’UFDG. Le fameux chao que le FNDC veut créer (…). S’il croit que c'est quand il crée le chao qu’il aura la chance d’être Président un jour, il se trompe. Je lui ai dit plusieurs fois en cas de chao, il peut oublier son rêve d’être Président de la Guinée un jour.

Comment ça ?

Non, il n'a aucune chance de l’être. Ce qu’il est en train de faire là, vous croyez que c'est une façon de réunir le peuple de Guinée ? La preuve, depuis tout ce temps ils sont entrain d’utiliser la violence, ces menaces et ils ont fait des manifestations qu’ils ont appelées le dernier ultimatum. Ils ont fait des manifestations et ils ont demandé à ce qu'on brûle tout, que chacun mette le feu au pays. Tenez vous bien, on a brûlé des préfectures, des commissariats, des gendarmeries, on a attaqué des prisons pour libérer des malfrats. Je suis depuis un mois en forêt et en haute Guinée. Je ne crois pas si on connait à peine le nom où ce qui signifie FNDC. Je suis actuellement à NZerékoré et si le vote avait eu lieu hier tout le monde allait voter en haute Guinée, en forêt, une bonne partie de la moyenne Guinée et une bonne partie de la basse Guinée. C'est pour vous dire que pour le moment le peuple de Guinée ne les suit pas du tout.

Quelle lecture faites-vous de la démission du Ministre Yéro Baldé ?

J’avoue qu’on n’a pas apprécié le timing. Ce n’est pas honnête de dire qu'on est content qu’Il soit parti. Il est toujours bien d’avoir un sur son camp que d’avoir en moins. Mais c'est ça aussi le Gouvernement. Il faut savoir entrer et sortir. C'est comme un train, il y a des gens qui descendent à la gare et d'autres montent. Baldé est parti, Barry est monté à bord et le train du RPG continue.

Que dites-vous des regrets que Yéro Baldé a exprimés dans sa lettre de démission, notamment en ce concerne l’effritement du tissu social et le manque de sérénité dans la conduite des affaires de l’Etat ?

Oui, il a dit ça et Barry s'est proposé le défi de relever ça. Je crois que plus un et moins un. Ça annule.

Admettez-vous que le départ de Yéro Baldé est une grosse perte pour le RPG Arc-en-ciel ?

Vous savez, il y a des choses, je n’aime pas faire de jugement de valeur. Etre avec quelqu'un depuis 30 ans et être avec quelqu'un pendant 30 ans font deux. Je n'ai jamais surpris Yéro au siège du parti, dans une réunion du parti et dans les activités du RPG ces dix dernières années. Donc, son militantisme il a dû le faire avant. Actuellement, il y a longtemps il est loin du parti. Je regrette qu’il soit parti. Mais c'est ça aussi. Il y a des grands militants qui sont morts. Il dit qu’il reste dans le parti. Nous apprécierons ça aussi.

72 heures après son départ, un autre guinéen de bonne souche l’a remplacé pour faire le travail. C'est pour vous dire que on est pas en cours de ministre.

Yéro Baldé est le 3ème à démissionner dans le Gouvernement d’Alpha Condé ?

Il y a une dizaine de démissions dans le Gouvernement de Macron depuis 2 ans. Trump est à 38 démissions. Il faut qu’on se familiarise avec l’entrée et la sortie dans le Gouvernement. Pourquoi en faire un scandale en Guinée ? Au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire il y a combien de démissions ? On part pour des raisons. Nous prenons acte et nous lui souhaitons bonne chance et on lui remercie pour tout le service rendu à la nation et au parti.

Aucune sanction ne sera prise par le parti contre Yéro Baldé ?

Non, il n'y a pas de sanction. Il est parti et un autre est venu. Nous encouragerons Monsieur Barry à faire son travail. Je peux vous assurer qu’il n'y a pas une affaire Yéro Baldé au sein du parti.

Entretien réalisé par Boubacar 1 Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 12