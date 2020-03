Arrivée d’une mission de CEDEAO à Conakry : les attentes de l’opposition…

CONAKRY- L’opposition a exprimé ses attentes vis-à-vis de la mission de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont l’arrivée est attendue ce mardi 03 février à Conakry.

Suite au report des élections législatives et du référendum constitutionnel, l’organisation sous-régionale dépêchera une délégation en Guinée dans le but de trouver une solution à la crise guinéenne. Interrogé par Africaguinee.com, certains opposants ont exprimé leurs attentes.

« Si c’est pour simplement constater la nature du fichier électoral, ce ne serait pas une bonne chose. Je sais que la délégation de la CEDEAO a ses propres termes de référence qui vont au-delà de la question du fichier. C’est la raison pour laquelle sa venue est une bonne chose pour déblayer les voies permettant une sortie de crise solide et durable, y compris la question de l’abandon du projet constitutionnel. Ensuite la confection d’un autre fichier électoral permettant de doter la Guinée d’un outil de manière définitive favorisant des élections transparentes et crédibles. Je souhaite que la délégation puisse contribuer à engager un dialogue constructif et responsable. C’est de cela que la Guinée a besoin.

L’OIF qui est beaucoup plus habilitée dans le cadre des processus électoraux a rendu déjà un avis qui est sans équivoque sur la qualité et sur la nature du fichier. Je pense que la CEDEAO en aucune manière ne remettra en cause les conclusions de l’audit et des conclusions de l’OIF. On espère que la CEDEAO sera là donc pour engager un processus permettant, par le dialogue, d’avoir une sortie de crise solide et durable », a déclaré Bah Oury.

Initialement prévues le 1er mars, les élections législatives couplées au référendum constitutionnel ont été reportées in extremis pour deux semaines. Le président Alpha Condé qui a annoncé ce report, a précisé qu’il ne vise qu’à rassurer la CEDEAO et l’Union Africaine. Pour ce faire, une mission de la CEDEAO doit arriver à Conakry pour procéder à des vérifications sur la fiabilité du fichier électoral. Pas plus, a tranché ce week-end le chef de l’Etat.

Pour Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’UFR, la CEDEAO doit œuvrer pour aider à avoir un fichier électoral assaini. « Bien que le pouvoir ne le voulait pas, aujourd’hui tout le monde reconnait que nous avons un fichier corrompu. C’est à cause de ce fichier que nous nous sommes retirés des élections parce c’en n’était pas unes. Donc, si aujourd’hui, Alpha Condé lui-même demande la présence des experts de la CEDEAO, nous attendons qu’ils viennent confirmer les constats de l’OIF. Et œuvrer pour avoir un fichier clair qui nous permettra d’aller à des élections apaisées. Pour le reste, nous disons qu’il n’y aura pas de référendum parce que c’est un coup d’Etat. Si nous parlons aujourd’hui d fichier, c’est par rapport aux législatives et à l’élection présidentielle », a indiqué ce responsable de l’UFR.

Affaire à suivre…

