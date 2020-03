Report des élections:"ça n’apporte aucune solution aux problèmes...", dixit Ousmane Kaba

CONAKRY-Le report du double scrutin du 01 mars 2020 annoncé par le président Alpha Condé pour une date ultérieure n’a pas calmé les ardeurs ! Pour Docteur Ousmane Kaba, président du PADES et membre du Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDC), ce report ne résout rien aux problèmes actuels du pays.

‘’Nous avons des revendications. La première revendication est l’abandon du projet de nouvelle constitution et de 3ème mandat, la seconde, c’est d’organiser des élections inclusives et transparentes, ce qui signifie un fichier assainie. Aucune de ces deux revendications n’a été satisfaite et donc nous considérons que la déclaration du chef de l’Etat n’apporte absolument aucune solution aux problèmes de la Guinée. C’est la raison pour laquelle nous appelons le peuple à l’unité, à l’effort et à la lutte pacifique pour arracher notre liberté des geôles d’un dictateur (…), parce que c’est de cela qu’il s’agit’’ a lancé l’ancien allié de Alpha Condé.

Docteur Ousmane Kaba, indique que les libertés publiques et la dignité du guinéen sont en train d’être confisquées par une minorité de personnes. ‘’Aujourd’hui on est en train de confisquer les libertés publiques en Guinée, aujourd’hui on est en train de bafouer la dignité du guinéen et aujourd’hui on est en train de chercher à diviser le peuple de Guinée. Mais ils oublient que c’est un peuple uni et fier qui va à la conquête de sa liberté (…), la liberté est une donnée fondamentale et une conquête permanente de l’homme sur lui-même et de la société’’ a évoqué l’opposant.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13