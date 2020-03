Report des élections : à Boffa, le RPG remotive ses délégués pour une campagne de porte-à-porte de taille

Prévu pour le dimanche 1er mars, le président de la République a annoncé le report du scrutin couplé le vendredi dernier. Au siège du RPG, Professeur Alpha Condé a instrui aux directoires de campagnes de renforcer les sensibilisations de porte-à-porte pendant les deux semaines de report.

A Boffa, ce message du président est tombé dans de bonnes oreilles. En tout cas, le directoire de campagne du RPG dans cette préfecture était en réunion ce samedi au quartier général de la candidate uninominale, avec ses délégués et responsables des 342 bureaux de vote.

Au cours de cette rencontre, les responsables du directoire ont transmis les messages du chef de l'Etat qui consiste à faire usage des deux semaines afin de renforcer les campagnes de porte-à-porte, sensibiliser leurs concitoyens sur le report et les inviter à retirer leurs cartes d'électeurs.

Cependant, les délégués des bureaux de vote et les rabatteurs présents à la rencontre ont exprimé certaines préoccupations liées à l'acheminement des kits électoraux.

Toutefois, la candidate du RPG au scrutin uninominal de Boffa a rassuré ses délégués de la disponibilité du parti à pouvoir les servir comme il le faut.

Madame Zeinab Camara a invité ensuite le directoire à redoubler d'effort en vue de mobiliser les électeurs dans tous les districts et sous-préfectures de Boffa. A en croire la candidate, la victoire dans la préfecture devra être une réalité.

《Les délégués et membres des bureaux de vote doivent collaborer avec les citoyens, les approcher et les sensibiliser pour la quiétude avant, pendant et après les élections》, a conseillé

Abdourahmane Keita, préfet de Boffa.

Selon les représentants du RPG dans ces différentes localités, toutes les dispositions sont prises, notamment pour sécuriser les voix que le parti remportera. "Pas de recul!", encouragent les responsables du directoire de campagne du RPG Arc-en-ciel.

La cellule de communication