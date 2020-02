Mali : le sous-préfet de Téliré chassé par les populations…

MALI- Le sous-préfet de Téliré vient d’être chassé par les populations ! Située à 90 kilomètres de la préfecture de Mali-centre, la sous-préfecture de Teliré a été secouée récemment par des violences. Les populations de cette localité qui ont protesté contre le changement de la constitution ont subi de graves exactions commises par les forces de l’ordre.

Mais dans la nuit du vendredi à samedi 29 février 2020, les populations harassées par les abus, se sont mobilisées contre le sous-préfet, qui cette fois-ci a été contraint de plier bagages. Il a été chassé avec sa famille nuitamment. Un départ perçu comme une libération. Ce matin les jeunes et les femmes de la localité étaient en liesse.

« Cette fois la force a été de notre côté. Amadou Sadio est parti de Telire avec sa terreur. Il a été chassé de sa résidence, il est parti à Mali. Nous ne voulons plus de lui, il n'a qu'à rejoindre son préfet. C’est fini pour le sous-préfet à Teliré. La semaine dernière, il a terrorisé les citoyens avec l'armée, il a frappé nos parents, emprisonnés d'autres. Ils ont fait payer les gens entre 600.000 GNF et 1.200.000gnf contre leur libération. Maintenant c'est à lui de goûter l'enfer », explique une citoyenne de Téliré, très soulagée.

Après le départ du sous-préfet, les populations étaient en liesses dans la zone. Interrogé, le sous-préfet de Telire a confirmé avoir quitté les lieux. « Je n'ai pas été chassé mais je me suis sauvé avec ma famille. Nous avons été victimes d'attaques nocturnes aux environs de minuit. J'ai réussi à quitter avec ma femme et ma fille comme on n’avait pas de moyens de défense. Des personnes qui venaient veiller chez moi pour nous protéger ont été blessées par nos agresseurs qui étaient nombreux. Je ne suis pas chassé mais je me suis sauvé. Je suis déjà à Mali centre », explique le sous-préfet Amadou Sadio Bah.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél :(+224) 664 93 45 45