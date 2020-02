Discours d’Alpha Condé : Cellou Dalein parle de « déclaration de guerre… »

CONAKRY- Cellou Dalein Diallo vient de réagir suite à la déclaration faite ce vendredi 28 février 2020 par le Président Alpha Condé.

Au lendemain de l’annonce d’un « léger report » des élections législatives eu référendum, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a qualifié de déclaration de guerre le discours du Chef de l’Etat.

« Le discours d’Alpha Condé s’apparente plus à une déclaration de guerre à l’endroit de l’Opposition et du FNDC qu’à une offre de paix et de dialogue », a réagi Cellou Dalein Diallo.

Le Président Alpha Condé a annoncé ce vendredi soir un léger report des élections couplées au référendum constitutionnel. Le locataire du Palais Sékoutoureyah a par ailleurs précisé que le scrutin qui devrait intervenir dans les deux prochaines semaines ne concernera que les partis déjà lice. Ce qui n’est pas du goût de l’opposition guinéenne qui promet de continuer la lutte.

« Non au coup d’état constitutionnel, non à la mascarade électorale ni le 1er mars, ni dans 15 jours ! », a tranché l’opposant Cellou Dalein Diallo.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com