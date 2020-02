Winning Consortium Railway Guinea devient la 1ère compagnie ferroviaire à obtenir le certificat de conformité environnementale en Guinée

Suite à l’approbation par le Comité Technique d’Analyse Environnementale (CTAE) de son Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) concernant le projet de construction d’un chemin de fer entre les permis miniers de Houda-Santou et le port de Dapilon, la compagnie Winning Consortium Railway Guinea (WCRG) a reçu son Certificat de Conformité Environnementale pour son projet. M. Sidiki Condé, directeur du Bureau Guinéen d’Études et d’Évaluation Environnementale (BGEEE – une agence du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts de la République de Guinée), a donc remis ce document le 27 février à M. Fadi Wazni, Président du Conseil d’Administration de la SMB, une première pour une entreprise ferroviaire en Guinée.

L’EIES vise à prévoir la manière dont les conditions environnementales et sociales divergeront de l’état initial sous l’influence du projet dans ses phases de construction, d’exploitation, de fermeture et de réhabilitation de site. Il s’agit d’identifier l’ensemble des impacts dont les plus significatifs qui justifient des mesures de gestion environnementale et sociale. Fruit de près d’un an et demi de travail, l’EIES a mobilisé plus d’une vingtaine de consultants et experts des équipes guinéennes de la Société d’Expertise Environnementale et Sociale (SEES), dont le directeur général Didier Bazzo, expert agréé auprès de la Banque mondiale.

Dans le cadre de ce travail, le Consortium SMB-Winning et WRCG ont tenu à appliquer avec SEES une démarche participative et collaborative avec la société civile et des ONGs à travers des consultations régulières. Plusieurs importantes ONGs locales, comme « Mines sans Pauvreté », « Natural Justice » et « Action Mine Guinée » ont contribué à l’élaboration du document afin de produire l’étude la plus exhaustive possible. Une audience publique s’est déroulée notamment à l’hôtel Noom le 09 janvier dernier afin de permettre aux membres du CTAE et des représentants de la société civile d’émettre des commentaires sur la version préliminaire du rapport.

« Je suis très fier que WCRG, notre partenaire pour le Projet Boffa-Boké, soit la première entreprise ferroviaire à se voir remettre le Certificat de Conformité Environnementale en Guinée, déclare Fadi Wazni, Président du Conseil d’Administration de la SMB. En tant qu’entreprise de premier plan, nous jouons un rôle important pour promouvoir les standards internationaux les plus élevés en termes d’exigences sociales et environnementales dans le cadre de projets structurants pour notre pays comme le Projet Boffa-Boké. »