Manifestations du FNDC : Des femmes dans la rue à Kaloum...

CONAKRY-Des femmes ont manifesté ce vendredi 28 février 2020 à Kaloum, où se trouve la présidence, l’administration et l’essentiel des banques.

Munies de pancartes sur lesquelles on peut lire : « Kaloum dit non au troisième mandat », « Amoulanfé », « Ateben ou encore Laatotaako », ces femmes ont scandé des slogans hostiles au troisième mandat et au double scrutin du dimanche 1er mars.

Ces manifestantes répondent à l’appel du Front national pour la Défense de la Constitution qui a appelé ce jeudi 27 février à la poursuite des manifestations aujourd’hui.

Africaguinee.com