Mamy Diaby aussi sur le départ ? Le ministre des télécoms tranche !

CONAKRY-Depuis la démission d’Abdoulaye Yéro Baldé, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au sein du gouvernement, des rumeurs persistantes sur un éventuel départ de Moustapha Mamy Diaby défraient la chronique la cité. Qu’en est-il réellement ?

Le Ministre de postes et télécommunications et de l’économie numérique a tranché. Interrogé par Africaguinee.com, Moustapha Mamy Diaby a déclaré qu’il n’a pas l’intention de démissionner pour le moment.

« Personne ne sait ce qui va se passer demain. Dieu seul le sait, mais moi là où je suis, je ne commente pas des rumeurs. Et puis on ne démissionne pas par rumeur. Quand on démissionne, on le fait publiquement. Mais pourquoi les gens veulent-ils que tout le monde démissionne ? », a déclaré le ministre Mamy Diaby.

« Je suis un ami de Yéro Baldé et ça j’assume, c’est mon ami, c’est mon frère. Pour le moment je n’ai pas démissionné… et je n’ai pas l’intention de démissionner pour le moment. Mais quand même Yéro c’est mon ami. Même si tout le monde reste d’un côté et qu’il reste de l’autre côté, je vais le défendre. Je suis loyal en amitié », a tranché le ministre des postes et télécommunications.

