Enlèvement :Torturé et pris pour mort, le jeune kaalan retrouvé "nu" vers Forécariah…

CONAKRY- Le jeune étudiant de 25 ans qui a été kidnappé la semaine dernière à Hamdallaye a été retrouvé. Mamadou Kaalan Diallo dit avoir été torturé par des militaires jusqu’à ce qu’il ait perdu connaissance. Pris pour mort par ses tortionnaires, il a été jeté en brousse vers Forécaria. Il a eu la vie sauve par miracle.

La victime explique que c’est suite aux tortures qui lui ont été infligées qu’il a perdu connaissances. Ses ravisseurs qu’il dit être des bérets rouges sont allés le jeter dans la préfecture de Forecariah, où il a été ramassé par un vieux passant qui l’a envoyé dans une clinique. C’est là qu’il a retrouvé ses facultés.

« On m’a pas libéré parce que j’ai perdu connaissances. Ils m’ont cru mort et m’ont jeté en brousse à Forécariah. Je ne sais pas exactement où j’étais détenu. Quand j’ai été pris à Hamdallaye jusqu’au rond-point Enco 5 j’avais le visage découvert, ils sont viré vers Sangoyah. C’est à partir du carrefour Sangoyah qu’ils ont commencé à nous donner des coups avec des intimidations. Je n’étais pas seul. Il y avait d’autres personnes dans le véhicule. Avant qu’ils ne me prennent, il y avait déjà d’autres personnes dedans.

À partir de Sangoya, ils ont mis des cagoules sur nos têtes et nous ont menottés par derrière. A partir de là, je ne savais plus où on allait. On s’est retrouvé finalement dans une cour fermée. Je savais que c’était à Conakry dans la commune de Matoto. Mais le lieu exact, je ne pouvais pas le reconnaitre. Quand on m’a enlevé le Cagoule, je me suis retrouvé seul dans une chambre. On m’a mis devant un Monsieur qui me posait des questions. Il a dit que le mouvement des étudiants prépare un coup d’Etat. Il fallait que je signe ce document d’aveux avant de me déposer à Kankan. Ce que je n’ai pas voulu faire parce que je ne savais rien de ce qu’il me disait. Il m’a demandé aussi quel parti politique me finance et d’appeler mes collègues au téléphone afin qu’ils les arrêtent contre ma libération.

Comme je n’ai pas fait cela. On m’a infligé des tortures pendant les 3 jours. Les 3 jours-là ont été très durs pour moi. Mardi je ne savais plus là où j’étais parce que j’ai perdu connaissances. Je me suis retrouvé à Forecariah dans une clinique à mon réveil. Un vieux qui était assis à côté m’a savoir qu’il m’a vu coucher au bord de la route, il m’a cru mort. Quand il s’est approché, il a compris que je respirais. C’est hier mercredi vers 23 heures que je me suis retrouvé dans une clinique aux environs de 20 heures. Le vieux m’a demandé d’où je viens ? Je lui ai expliqué ce qui m’est arrivé. Ensuite il m’a aidé à rentrer dans ma famille à Hamdallaye, Conakry. J’étais presque nu, à mon réveil. Je portais un boubou qui appartient au vieux qui m’a retrouvé pour me ramener chez moi à Conakry. Je ne sais même plus où sont mes habits.

Les militaires, les bérets rouges qui m’ont enlevé ont pensé que je suis mort. C’est pourquoi ils m’ont jeté en brousse à Forécariah, sinon j’étais dans une cour fermée dans Conakry. Quand on m’a arrêté, ils portaient tous de cagoules. C’est quand nous sommes arrivés à leur lieu de tortures qu’ils ont enlevés leurs cagoules. Celui qui interroge les gens porte un béret rouge. Jusqu’à ma dernière souvenance, il y avait d’autres personnes aussi dans la cour fermée qui étaient interrogées comme toute autre personne.

Je prie tout le monde d’être attentifs dans leur mouvement parce que les gens sont suivis actuellement dans ce pays. C’est de faire beaucoup attention. Imaginez-vous si j’étais mort quand on m’a jeté, aucun membre de ma famille ne pourrait savoir qu’est-ce qui m’est arrivé. Il y a d’autres personnes enlevées comme moi dont les familles ne savent plus s’ils vivent ou s’ils sont morts encore. Que Dieu nous sauve ! » a raconté Mamadou Kaalan Diallo.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguiee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45