Rétablissement du chemin de fer de Boké

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est heureuse d’annoncer le rétablissement du chemin de fer reliant la mine aux installations portuaires de Kamsar.

Le premier train chargé vient de passer avec succès sur la partie réhabilitée, pour rallier le port, ce mercredi 26 février à 15h 25.

La réhabilitation de la voie a duré 72h, et a réuni des équipes multidisciplinaires qui ont achevé les travaux avec succès, et en toute santé et sécurité. Le trafic sur la voie a donc repris et se poursuit comme d’habitude.

Le trafic avait été interrompu, suite à un déraillement d’un des trains minéraliers de la compagnie, le 23 février passé à 15h. Mais cet incident n’avait causé aucun blessé, encore moins de perte en vies humaines, mais quelques dégâts matériels.

La Direction Générale de la CBG tient à remercier toutes les équipes qui ont travaillé pour rétablir la voie dans un détail optimal et de façon sécuritaire. ### 156 MOTS.

A PROPOS DE LA CBG.

La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 14 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues à environ 50% par l’Etat guinéen, et le reste par des partenaires internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). Depuis le démarrage de ses opérations au début des années 70s, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains à l’économie guinéenne. Elle a lancé récemment un projet d’extension de ses opérations dont le coût d’investissement s’élève à plus 750 millions de dollars américains. Ceci pourra augmenter ses capacités d’exportation jusqu’à environ 20 million de tonnes par an, confortant ainsi sa place parmi les leaders au monde.