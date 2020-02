Référendum: Plusieurs blessés dans des affrontements entre camps rivaux à Fria

FRIA-Les violences continuent dans la ville d’alumine de Fria depuis le passage du député de l’UFDG, Ousmane Gaoual Diallo. Plusieurs personnes ont été blessées dans des affrontements entre des militants du FNDC et des partisans du parti au pouvoir, a appris Africaguinee.com.

"Ousmane Gaoual est venu et il a tenu son meeting dans le calme. Quand il a terminé, il voulait se rendre aussi à Boké. Mais au moment où il prenait le goudron, des loubards armés de gourdins, des barres de fer, de cailloux se sont attroupés et ils se sont attaqués aux jeunes qui accompagnaient Ousmane Gaoual Diallo. Ils ont blessé beaucoup", explique un citoyen basé dans la ville de Fria.

C'est dans cette ambiance tendue que le député de l'UFDG a quitté la cité d'alumine. "Arrivé à Tromélin sous escorte des jeunes, ils ont trouvé aussi un grand barrage. Là aussi, on s’est attaqué à lui. Le chauffeur en faisant des manœuvres pour échapper aux loubards, un jeune qui était accroché au véhicule est tombé et il a eu le bras cassé. Les gens ont continué à l’accompagner jusqu’à Tanéné", raconte un responsable de l'UFDG contacté par Africaguinee.

"Nous sommes en train de gérer les blessés. On ne connait pas le nombre de blessés pour le moment, nous sommes en train de dénombrer. On vient de m’apprendre qu’il y a eu beaucoup des motos cassées, d’autres motos sont retirées à leurs propriétaires et envoyées à la police », a expliqué Alghassimou Bah, confiant que le domicile du doyen de la communauté Haali-Poular aurait été attaqué dans l’après-midi par des jeunes favorables au scrutin du 1er mars 2020.

« On vient de m’informer que le doyen de la communauté Haali-Poular, El hadj Souleymane Sow a été attaqué. A l’heure où je vous parle, il y a des jets des pierres dans sa concession. Pourtant c’est une autorité morale », explique ce citoyen basé à Fria. Mais cette information n'a pas été confirmée par des journalistes contactés par Africaguinee.com à Fria.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023