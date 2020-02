Manifestations du FNDC : Policiers et manifestants s’affrontent à Wanindara…

CONAKRY-Le transport et les activités commerciales sont fortement paralysés sur l’autoroute le Prince ce jeudi 27 février 2020, nouvelle journée de manifestations appelée par le FNDC qui demande le "départ immédiat d’Alpha Condé du pouvoir".

Si des heurts sporadiques ont été enregistrés à maints endroits sur l’axe, les affrontements restent concentrés dans le quartier Wanindara, devenu l’épicentre de la contestation contre le troisième mandat d’Alpha Condé.

Dans ce quartier de la haute banlieue où des scènes de violences mêlées d’exactions sont légion pendant les manifestations, les forces de l’ordre notamment la police affrontent les manifestants. Les courses-poursuites se font jusqu’à l’intérieur des quartiers.

Pendant ce temps, des lieux habituellement chauds comme Cosa, Koloma, Bambéto, Hamdallaye, un calme précaire règne. Tout au long de la route on constate des pickups de la police et de la gendarmerie stationnés. Sur la chaussée, on voit des débris de cailloux ou d’ordures, à certains endroits. Des traces de violences survenues dans la matinée.

Sur les tronçons Yattaya-T6, Sonfonia gare Kaporo, l’ambiance est morose. Les commerces sont fermés, la circulation fluide. On aperçoit des pickups de la police au niveau des grand-carrefours et ronds-points. Au marché Taouyah, tous les magasins et boutiques sont fermés avec une certaine fluidité de la circulation.

Sur l'autoroute Fidèle Castro, la situation est plutôt calme, la ciculation normale. A part la calcination d'un camion citerne à Tombolia par des jeunes, selon des témoins, aucun incident n'a pour le moment été signalé. Les auteurs de cet acte, auraient d'ailleurs été arrêtés la nuit par la gendarmerie.

A suivre…

Africaguinee.com