Alpha Condé s’isole: le Chef de l'Etat "refuse" une médiation de la CEDEAO

ABUJA- Alpha Condé, le président guinéen continue de "s'isoler" sur la scène internationale. Après le retrait de l'OIF (organisation internationale de la francophonie) du processus électoral guinéen, l’arrivée d’une mission de haut niveau de la CEDEAO vient d’être annulée.

L’arrivée d’une mission de haut niveau de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest à Conakry vient d’être avortée. Cette mission qui aurait pu être composée de Chefs d’Etats en exercice de l’organisation sous-régionale présidée par le nigérien, Mahamadou Issoufou, devait arriver ce vendredi à Conakry. Donc, à deux jours du double scrutin controversé du 1er mars. C’est une information RFI.

La mission de haut niveau aurait dû regrouper quatre présidents : le Nigérian Muhammadu Buhari, le Ghanéen Nana Akufo Ado, le Burkinabè Roch Christian Kaboré et le Nigérien et dirigeant en exercice de l'institution régionale, Mahamadou Issoufou, précise RFI, qui informe que le président guinéen Alpha Condé aurait été approché par la Cédéao, mais le chef d'État a opposé une fin de non recevoir à la délégation.

La mission a donc été avortée. "Cela faisait plusieurs jours que la Cédéao menait de démarches pour tenter de résoudre la crise en Guinée. Les capitales ouest-africaines ont redoublé d'efforts diplomatiques, selon des sources proches de la Cédéao. Celle-ci, comme elle l'a fait en Guinée-Bissau, tient au sacro-saint principe du respect de la Constitution et toute tentative de remise en cause des textes fondamentaux d'un pays membre est vouée à l'échec", explique Rfi.

Nous y reviendrons!

Africaguinee.com