Réquisition de l’armée : le Ministère de la défense apporte des précisions…

CONAKRY-Le Ministère de la Défense vient d’apporter des précisions sur la note confidentielle adressée aux militaires, mais qui a fuité dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ladite note enjoint les commandants des quatre régions militaires du pays à faire des patrouilles nocturnes et diurnes du 28 février au 03 mars.

Alors que certains évoquent déjà l’instauration d’un couvre-feu, Aladji Cellou Camara, le directeur de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) a précisé que « Ce n’est écrit nulle part que c’est un couvre-feu. Ce sont des mesures préventives de sécurité qui ont été prises. Dans l’armée, ce sont des mesures de routine. C’est cette note qui a fuite, mais sinon ça c’est courant dans l’armée que l’Etat-major, que les chefs d’unité répercutent des messages à leurs unités », a précisé Aladji Cellou Camara.

L’armée a été aussi réquisitionnée par les autorités guinéennes pour assurer la sécurité des bureaux de vote le 01er mars, si le besoin se présente. Des instructions fermes ont également été données aux unités frontalières et aux postes frontaliers de procéder à des fouilles systématiques des véhicules et passagers entrant sur le territoire guinéen. Alors que le FNDC dénonce une certaine panique du pouvoir, le porte-parole du ministère de la défense trouve qu’il n’y a rien de dramatique dans la démarche.

« Il n’y a rien de dramatique dans la démarche. On demande aux militaires de renforcer la sécurité du territoire c’est tout. On précise que le jour des élections si au besoin, on veut d’un militaire, il doit intervenir dans les règles. Il n’y a pas de dispositions particulières. Quand on dit qu’il y a des patrouilles, celles-ci sont encadrées. L’armée n’a pas commencé aujourd’hui à faire des patrouilles, elle fait continuellement et régulièrement des patrouilles que ça soit en période électoral ou non », tempère Aladji Cellou Camara.

