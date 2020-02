Mamou : Bantama Sow s’offre un bain de foule à Porédaka…

MAMOU- Le Ministre Sanoussi Bantama Sow continue sa tournée dans les sous-préfectures de Mamou. Le candidat uninominal de la ville carrefour était cette semaine à Porédaka où il a eu droit à un bain de foule.

Avec pour slogan de campagne « Mamou d’abord », Bantama Sow et son équipe de campagne ont livré un message de paix et d’unité nationale à l’endroit des populations. Le Ministre en charge des sports, de la culture et du patrimoine historique a par la même occasion rappelé qu’aucun développement n’est possible sans la paix. C’est pourquoi, dira t-il, « il est important que nous préservions la paix dans notre cité Mamou », a notamment souligné le Ministre Sow.

Merci de trouver ci-dessous, quelques images de cette grandiose mobilisation…