Guinée : Damaro dénonce la plus "grosse bêtise" du FNDC…

CONAKRY-Amadou Damaro Camara vient de dénoncer « la plus grosse bêtise » des adversaires du président Alpha Condé qui demandent le "départ immédiat" du Chef de l'Etat du pouvoir.

"Furieux" contre le Chef de l’Etat qui reste droit dans ses bottes à vouloir changer la constitution, le front national pour la défense de la Constitution, a annoncé en début de semaine qu’il ne le reconnaît plus comme président de la République. L’ancien président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel trouve cette annonce des opposants « ridicule ».

‘’C’est leur plus grosse bêtise et je dirais même que c’est plus que ridicule. Ils ne l’ont jamais reconnu de toutes les façons, ils étaient concurrents donc ils n’ont pas voté pour lui et ils ne l’ont pas élu. C’est le peuple de Guinée à près de 60% qui a élu Alpha Condé et il ne revient qu’à ce seul peuple de lui dire NON, mais ce sera à l’occasion d’une autre élection. Tout ce qu’ils peuvent dire après, ça ne sera pas notre problème. Comme on le dit on appelle cela ‘’Amusez-la galerie’’. Qu’est-ce qu’ils n’ont pas fait ? Mais c’est le peuple qui tient à Alpha Condé, sinon ils ont tout fait pour qu’il puisse partir mais il est là. Et il sera là grâce à la volonté de Dieu’’, a réagi Amadou Damaro Camara.

Le candidat du RPG à la députation ne s’est pas privé d’un avertissement à l’endroit des opposants. ‘’Quand ils disent qu’ils ne reconnaissent pas le président de la république, ils le feront quand ils seront en contradiction avec la loi. Je puis leur assurer cela’’ a-t-il martelé.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13