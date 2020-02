Double scrutin du 1er mars : Le gouvernement tente de limiter les dégâts…

CONAKRY-Alors que l’opposition réunis au sein du FNDC compte empêcher les élections du 1er mars, le gouvernement tente de limiter les dégâts. Il a décidé de mettre les élèves en congé en marge du double scrutin.

Les ministres Mory Sangaré, Abdoulaye Yéro Baldé et Lansana Komora ont décidé ce mardi 25 février 2020 de donner des congés académiques à tous les élèves et étudiants en Guinée à partir du jeudi 27 février jusqu’au mardi 3 mars 2020.

Rendu public sur les ondes des medias d’Etat, ce communiqué signé des ministres de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique et celui de la formation professionnelle, souligne que dans le cadre de l’organisation matériel des prochaines élections législatives et référendaires du 1er mars 2020 notamment l’installation des bureaux de vote, les ministères en charge de l’éducation et de la formation informent les encadreurs scolaires et universitaires, les enseignants, les parents d’élèves, élèves et étudiants qu’il est donné à titre exceptionnel un congé académique allant du jeudi 27 février 2020 au mardi 3 mars 2020, inclusivement à toutes les structures scolaires et universitaires du pays.

Ils invitent les responsables des structures déconcentrées et institutions universitaires publiques et privées à prendre toutes les dispositions afférentes à l’exécution correcte de la présente instruction.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14