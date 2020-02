Bafoé: "Que ceux qui menacent sachent qu’ils sont connus dans les quartiers…"

CONAKRY- L’Unité spéciale de sécurisation des élections (USSEL) annonce des mesures drastiques pour sécuriser le double scrutin du 1er mars. Alors que les appels au boycott et les menaces deviennent fréquents sur ce rendez vous électoral, le directeur national de la police, a mis en garde.

Rassurant les électeurs qui se rendront aux urnes, le Général Ansoumane Camara Baffoé prévient ceux qui essaieront de perturber le vote.

« Que les électeurs soient rassurés qu’ils seront sécurisés et le dispositif sera renforcé cette fois-ci puisqu’il y a des gens qui menacent. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des guinéens qui sont avec nous dans les quartiers. Qu’ils sachent qu’ils sont connus », a averti le commandant adjoint de l’Ussel.

L’opposition est en campagne de démobilisation depuis jours. Au-delà du boycott qu’elle ne cesse d’appeler, l’opposition prévient qu’elle empêchera le scrutin. Pour le Général Bafoé, nul n’est obligé de voter, mais ils ne toléreront pas les «perturbateurs »

« Ils ne sont pas obligés de venir voter, mais ils n’ont pas le droit de venir perturber. Toute personne qui tentera de perturber, toute personne qu’on prendra dans la rue qui ne vient pas dans le cadre du vote, ce qui reste clair elle sera mise dans une zone restreinte jusqu’aux heures légales du vote », a averti l’adjoint du Général Ibrahima Baldé.

Les guinéens iront aux urnes le dimanche 1er mars pour élire leurs députés et voter oui ou non pour une nouvelle constitution. Ce double scrutin controversé est attendu dans un climat politique très tendu dans le pays. L’armée a été réquisitionnée par les autorités pour venir en renfort à la police et la gendarmerie déjà « essoufflées » par les nombreuses manifestations souvent sanglantes de ces derniers mois.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 6655 311 112