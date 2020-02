Football : Un gala de charité opposant d'anciennes gloires du Syli et des légendaires africains prévu à Conakry

CONAKRY- L’agence de management SPORTFEVER MANAGEMENT a annoncé ce lundi 24 février 2020 la création d’un gala de charité mettant le football au service d’une cause sociale.

Ce gala annuel est dénommé ‘’UN MATCH, UNE CAUSE’’. Ce gala se tiendra par l’organisation d’un match de football opposant des légendaires du Syli National de Guinée à des légendaires du football africain. Dans ce projet, les initiateurs ont prévu de choisir chaque année une cause différente qui aura des retombées bénéfiques du match et de toute activité liée à son organisation.

Pour cette première édition de Conakry, le comité d’organisation a choisi d’apporter son soutien à la cause de la femme, à son émancipation et à son éducation. Ainsi, l’ONG Africa Initiatives for Women (AIW) œuvrant dans ce sens a été choisie pour être l’ONG partenaire et bénéficiaire.

« UN MATCH, UNE CAUSE est un concept qu’on veut faire durer éternellement. Chaque année nous allons défendre et apporter notre soutien à une cause en particulier. Cette année nous avons choisi la cause de la femme, son émancipation et son éducation. Et chaque année, nous allons choisir une association en particulier qui œuvre dans le sens du développement qui défend la cause que nous voulons choisir. Cette année nous avons choisi ensemble l’ONG AIW Africa Initiative for Women. Nous avons choisi la cause de la femme cette année parce que la femme est le départ de tout, nous sommes issu de la femme, la femme c’est la paix, la stabilité, l’amour », a expliqué l’initiateur de ce projet, Mehdi Saad.

Avant de formuler des remerciements à l’endroit Mehdi Saad, le responsable de l’agence qui a initié ce projet, l’ONG bénéficiaire du soutien de cette première édition a, à travers madame Fatoumata Bangoura, expliqué que grâce à ce projet AIW améliora ses prestations au bénéfice des femmes et filles qui sont sous sa responsabilité.

« Ce projet UN MATCH, UNE CAUSE est une réelle opportunité pour nous. Nous espérons que ce projet nous permettra d’améliorer nos prestations au bénéfice des filles et femmes que nous encadrons. Au nom de toutes les bénéficiaires je vous adresse nos sincères remerciements. Investir sur l’éducation et la promotion des femmes sont les paris que nous devons tous nous fixer car une femme épanouie fait une famille heureuse », a expliqué la première responsable de l’ONG AWI.

L’ambassadrice du football féminin guinéen qui a pris part à cette cérémonie a quant à elle émis l’idée de faire avancer le football féminin en insérant les femmes pour les faire sortir dans la rue. Madame Yeo Moriba a promis à Mehdi Saad de lui accorder tout son soutien afin que son projet aboutisse dans l’intérêt des femmes guinéennes.

« Il faut qu’on insert les femmes dans tous les domaines. Je suis là pour réaffirmer mon soutien Mehdi et de son projet, je serai toujours à ses côtés pour lui apporter une aide. Nous allons essayer ensemble de faire avancer le football féminin ça sera une sorte d’insertion, on voit nos filles dans la rue et c’est gênant mais si elles sont quelque part ou elles sont bien encadrées, je pense que la prostitution va diminuer. Tant que les filles sont entre de bonnes mains, elles auront une bonne éducation », a laissé entendre la mère des frères Pogba.

Faut-il noter que cette première édition se tiendra le dimanche 5 avril 2020 au stade du 28 septembre de Conakry et connaitra la participation de nombreux anciens joueurs du Syli National et du football africain. Parmi ces anciennes stars du ballon rond, il y aura Aboubacar Titi Camara, Pascal Feindouno, Kaba Diawara, Camille Zayatte, Salam Sow, Edgard Sylla, Dioumansy Kamara, Didier Zokora, El hadj Diouf, Alhassane N’dour, Emmanuel Eboué, Kader Keïta, Cyril Domoraud, Momo Sissoko et Hérita Ilunga.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023