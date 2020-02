Dr Oussou répond à Alpha Condé: "Depuis 2010, il a tué 140 personnes dont 136 Peuls…"

MAMOU- L’opposition a répondu ce mardi 25 février 2020 au Président Alpha Condé ! Lors de son passage à Mamou le dimanche dernier, le chef de l’Etat s’est vertement attaqué à ses principaux opposants. Aujourd’hui lors d’un meeting géant organisé dans la ville carrefour par l’union des forces démocratiques de Guinée, Dr. Fodé Oussou Fofana a répondu au Chef de l’Etat devant une immense foule.

« Les malinkés qui vivent au foutah sont vos frères. Ce n’est pas de leur faute. C’est le gouvernement qui veut nous diviser. Refusons cette division. L’ami de ton ennemi c’est ton ennemi. Depuis l’arrivée au pouvoir du président Alpha, il a tué 140 personnes. Parmi les 140, 136 sont des peuls. On dirait que les balles choisissent les peuls seulement. Pendant les manifestations à Conakry, on ne vise que Hamdallaye, Bambeto, Cosa, Wanidara etc », a dénoncé le vice-président de l’UFDG.

Face à ces tueries, Dr. Oussou Fofana soutient que les ministres peuls pouvaient dire au président que cela n’est pas normal ou à défaut démissionner. "Mais laisser tout ça, venir au Foutah distribuer de l’argent et dire aux gens de suivre Alpha, ça ne peut plus marcher", a-t-il averti avant d'enfoncer le clou.

"Alpha Condé était là dans ces jours, il a dit que les enfants du Foutah prennent de la drogue. Nous on reconnait que le Foutah est une région de l’islam. Il n’y a pas un seul enfant du Foutah qui ne maitrise pas le coran. Si on donne de la drogue, ce n’est pas au foutah, c’est ailleurs. Maintenant nous sommes presqu’à la fin, vous vous rappelez que la fin du président Ahmed Sékou Touré c’était à Mamou. Sa dernière victime est d’ici. Avant d’hier, le président était là, il a vu sa mobilisation. Maintenant c’est le vice-président de l’UFDG qui est là. Je suis mieux reçu à Mamou que le président de la république. C’est ça la vérité. Le 1er mars il n’y aura d’élections en Guinée" , a martelé Dr. Fodé Oussou Fofana.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou