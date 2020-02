Alpha Condé fait une confidence: "Tout le temps je me bats avec ma garde…"

Alpha Condé est-il « incontrôlable » ? Le Chef de l’Etat vient de faire une confidence plutôt inédite sur ses rapports avec sa garde pendant ses déplacements. Le Chef de l’Etat révèle qu’il y a souvent des altercations entre lui et sa garde rapprochée.

Mais pourquoi donc ? A cause des risques qu’il prend pendant les bains de foule qu'il aime tant, mais qui ne sont pas forcément du goût de ceux qui assurent sa sécurité. Très sûr de sa santé, le dirigeant déclare qu’il n’arrive pas à vieillir. Son sécret? Dieu, qui, dit-il est avec lui. Il donne la preuve de sa pleine forme par le fait que lorsqu’il marche avec des militaires qui sont ses petits-enfants, ces derniers se fatiguent avant lui.

« Moi je n’ai peur que de Dieu. Je n’ai peur de personne, ni en Guinée ni dehors. Et je sais que Dieu est avec moi. La preuve est que je n’arrive pas à vieillir. Quand je marche avec les militaires qui sont mes petits-enfants, ils se fatiguent avant moi. Et je ne suis jamais malade parce que je suis avec Dieu. Les gens me demandent quel est mon secret. Je dis que c’est Dieu. Tout le temps je me bats avec ma garde parce que je rentre dans la foule. Pourtant dans leur formation, on leur dit de ne pas accepter cela. Parce que quelqu’un peut profiter et me poignarder. Je dis mais moi je n’ai pas peur. Le jour où Dieu voudra il m’enlèvera, personne d’autre ne le peut », a révélé Alpha Condé à Mamou.

Malgré les violences survenues dans la région en marge des manifestations contre le changement constitutionnel, le président de la République a vanté les traits qui caractérise le Foutah. Selon lui, le Foutah est une région de paix, de respect des chefs et de la religion. Bref une région d’hospitalité.

« Nous ne nous tromperons jamais sur le Foutah. Les quelques politiciens qui droguent les jeunes pour détruire, je ne les confonds pas au foutah. Moi j’ai confiance au Foutah comme j’ai confiance à la Haute Guinée, à la Basse Guinée et à la Forêt. Votez pour moi parce que je suis peulh, je suis malinké ou forestiers n’est pas bon. Mamou est le symbole de la Guinée. C’est un carrefour où toutes les ethnies vivent ensemble. Mais comme a dit Biro, certains encore mettent les masquent sur mon visage au Foutah.

Le chef de l’Etat a averti qu’il ne tolérera pas que quelqu’un tente de saboter les élections du 1er mars. « Qu’’est ce qu’il y a de plus démocratique que d’interroger le peuple ? C’est soit tu défends ou tu combats. Voter Oui ou Non. C’est ça la démocratie. Ceux qui veulent voter allez voter. L’Etat est là pour assurer votre sécurité. Ne craignez rien. Ceux qui s’attaqueront aux urnes vous savez ce que vous devez faire. Et si on prend un coupable, il sera condamné à une lourde peine et on ne va pas s’arrêter là. On va encore arrêter son commanditaire », a averti le président Condé.

A suivre…

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou