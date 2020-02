N'zérékoré : Des femmes font un "rituel" pour la paix en Guinée…

NZEREKORE-Plusieurs femmes se sont mobilisées ce lundi 24 février 2020, dans la commune urbaine de Nzérékoré pour une manifestation qui avait un caractère plutôt inédit. Venues de différents quartiers de Nzérékoré, ces femmes ont manifesté pour implorer la paix dans le pays.

Alors que la Guinée traverse une crise sociopolitique très aigue, ces femmes issues des différentes communautés de la région ont fait des rituels ce matin dans les différents points stratégiques de la ville et dans des lieux administratifs pour demander le maintien de la paix et de la quiétude sociale dans le pays.

Cette rituelle a commencé au quartier Dorota où est domicilié le patriarche de Nzérékoré. Ensuite ces femmes habillées toutes en tenue traditionnelles sont passées par le centre-ville pour rejoindre Nakoyakpala, quartier situé dans la banlieue de Nzérékoré.

« En ce jour solennel, toutes les femmes de la tradition coutumière, des différentes communautés de la région, ont l’habitude à des moments critiques de vie de notre pays, de se réunir pour un sacrifice pour l’unité nationale, la paix, la concorde. Et de prier Dieu et les ancêtres de cette terre, pour atténuer l’atmosphère sociopolitique dans notre pays, la préservation de la quiétude sociale, l’engagement exclusif pour une région stable, émergente et sécurisée, mais aussi l’orientation de la Guinée forestière vers un processus de développement durable. Nous prions également Dieu le tout puissant que l’entente règne entre l’opposition et la mouvance », a dit Madéleine Théa, porte-parole des femmes.

Une manifestation similaire a eu lieu en Basse Côte la semaine dernière. Dans la localité de Kolaboui, des femmes habillées en rouge ont fait un rituel pour le départ d’Alpha Condé.

Les élections législatives couplées au referendum sont annoncées pour le 01mars. Une forte tension règne dans le pays. Alors que l’opposition veut empêcher la tenue des élections, le président de la République a appelé à frapper ceux qui s’attaqueront aux urnes le jour du scrutin.

