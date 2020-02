Mission sur le site du Président du Conseil d’Administration de la SMD, Directeur des Affaires juridiques, corporatives et règlementaires Nordgold 

Dans le cadre de la visite annuelle du Président Directeur Général du Groupe Nordgold, une importante délégation venue du siège de Moscou, a séjourné sur le site de la SMD-Lefa les 22, 23 et 24 Janvier 2020.

En marge des travaux planifiés par la mission de Nordgold, une série de visites des chantiers et ouvrages communautaires réalisés sur fonds propres par la SMD, a été effectuée par le PCA, le DGA et autres Managers de la SMD.

Ainsi, le PCA a fait le tour des réalisations faites par la SMD en faveur des communautés. Successivement, la mission s’est rendue dans les lieux ci-après :

- Nouveaux sièges du Commissariat de Police et de Gendarmerie de Léro:

La mission a commencé sa visite par les nouveaux sièges du Commissariat de police et du poste de Gendarmerie de Léro, deux ouvrages réalisés sur fonds propres par la SMD. A l’issue de la visite de ces ouvrages, le PCA a dit toute sa satisfaction par rapport à ces réalisations qui sont dans l’intérêt des communautés riveraines.

- Voir les images en dessous :

Nouveau Siège du Commissariat de Police de Léro - Nouveau siège du poste de gendarmerie à Léro

- Visite des établissements scolaires de Léro (Ecole Primaire et Collège):

Le PCA a également visité deux (2) infrastructures scolaires dans le District de Léro, en l’occurrence l’école primaire Général Lansana Conté où une extension de 2 classes a été faite avec rénovation et équipement des 4 autres classes, le tout réalisé par la SMD sur fonds propres.

Ensuite, la délégation a visité les travaux de rénovation du Collège de Léro dont les frais sont entièrement supportés par la SMD.

Ecole primaire Général Lansana Conté de Lero Collège de Léro

- Ouvrages à Lero (ponts), Extension de la Clinique de Léro et le Centre de loisirs - CLUB JACOB :

- Enfin, le PCA a visité les quatre (4) ponts réalisés par la SMD sur fonds propres en faveur des populations de LERO, l’extension de la clinique de la SMD à Léro, pour la doter d’une partie aménagée pour la réception, la consultation et l’hospitalisation des patients ainsi que le centre de loisirs des employés et leurs familles au sein duquel une supérette et une salle de Gym ont été réalisées.

Pont réalisé par la SMD Léro

Clinique de Léro – Partie Communautaire

Centre de Loisir Club Jacob-Superette et Salle de Gym