Innovatrics s’est-il retiré du processus électoral ? Juraj Stubner tranche !

CONAKRY- C’est une exclusivité Africaguinee.com ! Le responsable du projet Innovatrics en Guinée, l’opérateur technique en charge de la gestion du fichier électoral vient de démentir l’information faisant état de leur retrait du processus électoral guinéen.

Juraj Stubner qui s’est confié ce soir, en exclusivité à Africaguinee.com a déclaré qu’Innovatrics restera jusqu’à la fin du processus.

« Le processus continu comme prévu, on ne se retire pas. Encore une fois, c’est une fausse information comme la première fois. Innovatrics ne se retire et on tiendra le contrat jusqu’à la fin. C’est un contrat entre la CENI et Innovatrics, il ne sera pas commenté ni débattu. Toute autre question doit être adressée à la CENI, mais je peux confirmer qu’on reste jusqu’à la fin du contrat », a tranché Juraj Stubner.

