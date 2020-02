Des élèves dans la rue à Yattaya : la circulation complètement bloquée…

CONAKRY- Des élèves sont une nouvelle fois descendus dans la rue ce lundi 24 février 2020. Ils protestent contre l’absence des professeurs dans leur école située au quartier Yattaya.

La circulation est bloquée sur le tronçon Lanbanyi Sonfonia, au niveau de la station service.

« On ne peut pas rester en classe sans nos professeurs. Le Gouvernement doit chercher à négocier avec le syndicat des enseignants pour trouver un compromis », a lancé un élève en colère.

Depuis plus d’un mois, une grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée paralyse le système éducatif du pays. Plusieurs salles de classes à Conakry et dans des villes de l’intérieur du pays sont vides à cause de l’absence des enseignants.

Africaguinee.com