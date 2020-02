Départ de l’OIF : Qu’en pense Cellou Dalein Diallo ?

CONAKRY-Le retrait de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), dans le processus électoral guinéen suscite encore des réactions dans le giron politique ! Cellou Dalein Diallo, chef du principal parti d’opposition en Guinée, a indiqué ce lundi 24 février 2020 à Conakry que l’OIF a prouvé que le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) avait raison. Selon lui, le fichier électoral était loin de refléter l’état du corps électoral guinéen.

Aux dires du leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), l’organisation de la Francophonie a prouvé qu’il n’était pas crédible à ses yeux de poursuivre son assistance technique à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au vu de plusieurs irrégularités constatées.

‘’ Nous avons écrit, on a parlé et nous nous sommes adressés aux institutions internationales (…), l’OIF a prouvé qu’on avait raison parce que ce fichier qui a été audité et qui avait révélé l’existence d’importantes irrégularités avait demandé que ces irrégularités soient corrigées. Mais Salifou Kebé, obéissant aux injonctions de Alpha Condé a refusé. Donc, l’OIF a estimé qu’il n’était pas crédible pour elle de poursuivre son assistance technique à la CENI parce que les recommandations qui ont été formulées n’ont pas été respectées et le fichier qui est là est loin de refléter le corps électoral’’, a déclaré l’opposant.

Dans un communiqué, la Secrétaire générale de l'OIF madame Louise Mushikiwabo, dénonce de graves irrégularités liées au processus en cours en Guinée. Cette organisation internationale a aussi imploré les autorités guinéennes à agir rapidement pour éviter toute perte additionnelle de vies humaines et enrayer tout risque d’escalade vers la violence.

