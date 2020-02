Fodé Oussou répond au Gouverneur de Mamou : « C’est un menteur… »

CONAKRY- Dr Fodé Oussou Fofana a exprimé sa colère ce dimanche 23 février 2020 face à la sortie du Gouverneur de Mamou qui a nié les violences, notamment la « séquestration » de certains hauts responsables de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

« Il n’y a pas eu d’incidents à Mamou », a notamment indiqué le Gouverneur de Mamou, Amadou Oury Diallo.

Pour Dr Fodé Oussou Fofana, cette déclaration n’est autre qu’un pur mensonge.

« Je ne sais pas si ce Gouverneur est normal ou pas, mais ce qu’il a dit n’est qu’un mensonge. Nous avons été séquestrés de 5h du matin jusque tard dans la journée. Il a fallu que les sages, les religieux et d’autres responsables négocient pour qu’ils quittent les lieux. Les images des forces de l’ordre stationnées devant notre hôtel existent. C’est à cause de tout ça d’ailleurs que nos militants s’étaient révoltés, mais on a réussi à les calmer après », a confié Dr Fodé Oussou Fofana qui n’a pas manqué de titiller la première autorité de la région de Mamou.

« Ce Monsieur ne mérite pas d’être sous-préfet, à plus forte raison Gouverneur. C’est un menteur qui nie l’évidence. Mais ce qui est clair, nous allons revenir à Mamou et prouver à l’opinion nationale et internationale que cette ville reste et demeure notre bastion », a promis le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

