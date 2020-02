Enlèvement d’opposants: Ce qu'en disent les défenseurs des droits humains...

CONAKRY-Face au phénomène d’enlèvements d’opposants devenu récurrent à Conakry et à l’intérieur du pays, certains défenseurs des droits humains interpellent les autorités ! C’est le cas du Collectif Régional des Organisations de Défense des Droits de l’Homme, du Comité de Prévention et de Règlement des Crises en Guinée Forestière et du Conseil Supérieur de la Diaspora Forestière. Dans une déclaration ces différentes organisations dénoncent une violation des droits de l’Homme et interpellant les autorités.

« Nous membre du Collectif Régional des Organisations de Défense des Droits de l’Homme, le Comité de Prévention et de Règlement des Crises en Guinée Forestière, du Conseil Supérieur de la Diaspora Forestière, condamnons l’ingérence des autorités administratives dans des affaires judicaires en Guinée forestière et en appelons au respect des textes de Loi », dénonce le collectif dans sa déclaration dont copie nous est parvenue.

Ce collectif dit être préoccupé par la montée en puissance des forces d’intimidations des citoyens et l’ingérence des autorités administratives dans des affaires judicaires sur l’ensemble du territoire national en général et en particulier en Guinée Forestière. Ils ont cité des cas précis dont l’arrestation et la « déportation » de l’artiste Elie Kamano et Cie de Guéckedou pour Nzérékoré, l’arrestation de Fassou Goumou conduit à Conakry, l’arrestation arbitraire et la détention illégale de Robert Kaliva Guilavogui alias Junior Kpakpataki. Les membres de ce collectif ont aussi déploré les violences enregistrées, dans la préfecture de Lola, entrainant la mort de deux personnes dont un écolier.

Les membres de ce collectif promettent de veiller sur le respect des droits fondamentaux des citoyens. Mais ils préviennent que ces pratiques contribuent à la radicalisation de la population. Ils recommandent aussi le respect de la constitution.

« Nous recommandons en conséquence, au président de la république et ses préposés, le respect de la constitution, aux autorités judiciaires de prendre toutes les dispositions pour que lumière soit faite sur toute ces violences. D’engager des poursuites judiciaires contre les commanditaires », a déclaré Théodore Michel Loua.

