Alpha Condé tance Cellou à Mamou, son fief : "Il a vendu une maison…"

MAMOU-A l’occasion de son arrivée à Mamou ce dimanche 23 février au compte des campagnes électorales pour les législatives et le referendum le 1er mars prochain, le président Alpha Condé s’est attaqué encore à ses principaux opposants, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Il accuse les deux anciens premiers ministres d’avoir vendu plusieurs biens de l’Etat quand ils étaient aux affaires au temps de Lansana Conté. Voici un extrait de son discours.

«Certaines personnes pensent qu’ils peuvent réussir un coup d’Etat en Guinée. Ils se trompent. Ils resteront derrière nous. Quand je suis venu au pouvoir, j’ai dit que j’ai trouvé la Guinée dans un trou. On n’avait jamais réussi un programme avec le fonds monétaire international (FMI). On ne peut pas rendre Conté responsable de cela. Car il disait qu’il est militaire, il s’occupe de l’armée et des frontières. Si on peut constater que l’armée n’a pas été reformée, on doit reconnaitre qu’il a réussi à protéger nos frontières. Car la Guinée n’a jamais connue la guerre. Il disait au premier ministre et aux ministres, que ce sont eux les technocrates. Donc, de faire ce qui est bien pour le pays. Alors si nous sommes dans un trou qui est responsable ? Ce sont ces premiers ministres et leurs ministres.

Fodé Bangoura a été un secrétaire général tout puissant à la présidence. Mais il n’a jamais vendu un bien de l’état. Kassory a été un ministre très puissant, il n’a jamais vendu un bien de l’état. Cellou Dalein a vendu la maison appartenant au ministre de la défense. Dans le monde entier on ne verra pas ça. Un ministre qui vend les biens de l’état. La deuxième personne c’est Sidya Touré. Il a pris le lieu appartenant à l’orchestre national pour faire sa maison. Voilà des personnes qui veulent nous donner des leçons. Pourquoi Air Guinée a disparu ? Pourquoi le chemin de fer a disparu ? Pourquoi les compagnies ont disparu ? Pourquoi on n’avait d’électricité, on n’avait pas d’eau, on n’avait pas de routes. Il faut leur poser la question. Il est bien de mentir pour les jeunes qui ne connaissent pas l’histoire. Aujourd’hui le train de la Guinée est en marche. Il n’est du pouvoir de personne, ni de l’intérieur, ni de l’extérieur d’arrêter ce train », a martelé le président Alpha Condé.

Nous y reviendrons !

Habib Samaké, correspondant

Régional d’Africaguinee.com

A Mamou