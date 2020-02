Urgent/Mamou : Plusieurs proches de Cellou "séquestrés" par des policiers

CONAKRY-Présents à Mamou, la ville-carrefour depuis hier, plusieurs hauts responsables de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) sont « confinés » par les forces de l’ordre.

Selon nos informations, l’hôtel dans lequel ils ont passé la nuit est "quadrillé" par la police. Aucun passage n’est autorisé.

Dr Fodé Oussou Fofana, Cellou Baldé et leur suite, venus à Mamou dans un cadre purement social seraient "empêchés" de mouvements. Devant leur hôtel, on voit notamment un camion de la police et un pick-up. Devant, il y a des agents.

Cette « séquestration » intervient alors que la députée uninominale de l’UFDG Djéssira Traoré a été brièvement interpelée par les forces de l’ordre, jeudi dernier. Cette dernière fait églement partie des ceux qui sont séquestrés. Venue tôt le matin saluer Dr. Fodé Oussou et Cellou Baldé à leur hôtel, l'honorable Traoré n'arrive pas à sortir.

Le lieu prévu pour le meeting que cette délégtion de l'UFDG devrait tenir cet après-midi, est également quadrillé par les forces de l'ordre, a-t-on appris. Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, les responsables locaux du parti s'organisent pour "libérer" ceux qui sont séquestrés.

Nous y reviendrons !

Depuis Mamou, une dépêche de Habib Samaké

Pour Africaguinee.com