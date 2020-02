Nouveau cas d’incendie : plusieurs boutiques et magasins ravagés par un feu à la Cimenterie

CONAKRY- Un grave incendie s’est déclaré ce samedi 22 février 2020 au quartier de la cimenterie, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, le contenu de plusieurs boutiques et magasins est parti en fumée. L’incendie qui s’est déclaré tard la nuit a duré plusieurs heures. Malgré l’intervention de certains citoyens, le feu a presque tout consumé à l’intérieur de cas boutiques et magasins.

Ces derniers temps, les incendies font légion dans la capitale guinéenne. A Madina et à Matoto, les deux plus grands marchés de Conakry, des incendies ont causé de nombreux dégâts en dé début de nouvel an 2020.

Un témoin interrogé par Africaguinee.com pointe un doigt accusateur sur le courant de la Guinéenne d’Electricité. Un court-circuit serait à l’origine de l’incendie survenu à la cimenterie.

Les services de sécurité sont déjà présents sur les lieux pour les premières enquêtes.

A suivre…

Africaguinee.com