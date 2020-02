Guinée : le FNDC répond à Alpha condé qui invite à "frapper" le 1er mars…

CONAKRY-Alors que le président Alpha Condé a invité à Faranah à "frapper ceux qui s’attaqueront aux urnes" le 1er mars, le front national pour la Défense de la Constitution vient de réagir. Qualifiant la déclaration du Chef de l’Etat d’irresponsable, Ibrahim Diallo le chargé des opérations du FNDC qui a été interrogé par Africaguinee.com, a indiqué que le président de la République est dans la logique de créer le chao en Guinée avant de quitter le pouvoir.

« Ce sont des déclarations irresponsables de la part d’un président de la République. Et nous rappelons qu’il n’est pas à sa première déclaration puisqu’en mars 2019, il a appelé à l’affrontement au siège de son parti. Donc, s’il vient aujourd’hui demander à ses militants de frapper des citoyens, ça veut dire tout simplement que le président Alpha Condé est dans la logique de créer le chao en Guinée avant son départ du Pouvoir. Mais nous disons à nos militants et sympathisants de ne pas répondre à cette provocation du Chef de l’Etat et d’avoir à l’esprit que quiconque viole l’article 27 de la constitution doit dégager aussi du pouvoir », a réagi Ibrahima Diallo.

En campagne pour le double scrutin du 1ER MARS, Alpha Condé et son premier ministre ont accentué les menaces à l’encontre des fauteurs de troubles le jour de l’élection.

« Nous empêcherons le coup d’Etat constitutionnel », prévient le responsable des opérations du FNDC. Mais comment le faire ? « Nous ne sommes pas violents, ça ne se fera pas dans la violence, les citoyens sont libres. Mais ce qui reste clair aujourd’hui 84% de la population sont en faveur du FNDC qui est contre le projet de coup d’Etat Constitutionnel. Donc, il va sans dire que le jour du vote, vous ne verrez pas plus de 20 bureaux de vote où les citoyens sont alignés pour voter. Les gens vont carrément bouder les bureaux de vote. Nous y croyons. Monsieur Alpha Condé a appelé à l’affrontement. Nous n’appelons pas à la violence, par contre nous demandons à chaque citoyen qui est agressé de se défendre conformément aux Lois de la République », a martelé Ibrahima Diallo.

« Le jour du vote, faîtes tout pour que chaque bureau de vote soit sécurisé par 10 jeunes. N’agressez personne ! Mais quiconque veut saccager les urnes le jour de l'élection frappez-le », a martelé Alpha Condé hier à Faranah. Pour Bah Oury, le chef de l’Etat a tenu des propos plus gravissimes de par le passé.

« Je dois dire qu’il y a eu des déclarations du premier magistrat de ce pays qui sont de loin plus gravissime que ce qu’il vient de déclarer. Donc, il ne faut s’étonner de rien dans ce contexte », a réagi le leader de l’UDD au micro d’un journaliste d’Africaguinee.com.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112