Alpha Condé :"Je n’ai peur que de Dieu, je ne vais pas vieillir ni tomber malade…"

CONAKRY-Le président Alpha Condé qui a entamé une tournée à l’intérieur du pays ce jeudi 20 février 2020 continue de faire des déclarations "fracassantes" et des "promesses mielleuses". Après l’étape de Faranah, où il a invité ses partisans de « frapper » ceux qui voudront saccager les urnes le jour de l’élection, le chef de l’Etat (81 ans) a pris Dieu à "témoin" à Kissidougou qu’il ne "vieillirait pas" et ne "tomberait pas malade".

Alternant piques vis-à-vis de ses opposants et promesses à l’endroit des populations, le dirigeant guinéen a vanté les mérites de la nouvelle Constitution. « La nouvelle constitution est d’abord faite pour les femmes. Car elle proclame la parité entre homme et femme. Ensuite, elle interdit l’excision, le mariage des filles avant 18 ans etc. Nous voulons protéger nos femmes. Nous voulons qu’elles aient les mêmes droits que les hommes. Nous ne voulons plus qu’elles soient données en mariage avant 18 ans. Parce que ça les empêchent de partir à l’école, ça les déforme », a confié Alpha Condé.

Il a aussi fait de nouvelles promesses à la jeunesse, à laquelle il avait dédié son deuxième mandat. Alpha Condé a annoncé des fours conteneurs et des machines de confection de brique.

‘’ La constitution crée un fond pour la jeunesse. Ce fond va servir à l’emploi jeune. En plus, un jeune peut être député à 18 ans car quand vous prenez 10 guinées, 7 ont moins de 30 ans. Mais nous voulons aussi mettre cette jeunesse au travail. Vous venez de recevoir une boulangerie conteneurs. Il y a des jeunes qui vont s’organiser pour diriger cette boulangerie qui peut faire 4000 pains par jour. En dehors de cela, nous allons envoyer d’autres machines pour faire des jus de fruits pour développer l’emploi des jeunes. Nous avons travaillé mais le gros du travail reste à faire et nous allons le faire. Parce que quand je suis venu, la Guinée était dans un trou. Mais aujourd’hui la Guinée va de l’avant. Kissidougou, Guéckédou jusqu’à Macenta, vous avez l’uranium, la platine et le cuivre mais on ne connaît pas la quantité. Donc Kissidougou n’aura rien à envier à Boké qui a la bauxite puisque bientôt ces exploitations vont commencer, vous aurez du travail. Ensuite, vous êtes une région de grande production. C’est pourquoi vous avez le projet qui va bientôt commencer qui est l’aménagement des bas-fonds de Kissidougou et de Guéckédou. Avec l’aménagement, les tracteurs, le tronçonneuses et les rizeries, on n’importera plus le riz, mais on deviendra exportateur. Vous voulez qu’on vous donne l’ancien camp pour faire un marché. Alors j’ai posé la question mais je n’ai pas eu la réponse. Est-ce qu’il ya de l’argile à Kissidougou ? S’il ya de l’argile à Kissidougou, je vous envoie la machine qui construit non seulement le marché mais on va construire les magasins pour les hommes et les femmes. Nous avons déjà 37 machines qui sont arrivées. Il ya 7 qui font 2000 briques par jours. 10 font 5000 briques, et 17 font 109 briques mais c’est le jeu de béton. C’est-dire on mélange l’argile avec le ciment. Mais ça permet de faire des maisons aussi solides que le ciment mais moins chers.

La constitution prévoit en dehors de l’ANAFIC, un fond pour la jeunesse. Un fond qui va servir au développement de la jeunesse. La constitution prévoit aussi les handicapés, la protection des personnes âgées. Tout ça c’est dans la nouvelle constitution. Donc l’argent du pays, désormais la constitution prévoit comment cet argent va être géré. Quelque soit le président qui viendra dans 20, 30 ans, il sera obligé d’appliquer cela au lieu de faire ce que les gens faisaient avant, ils volaient l’argent de l’état se construire des maisons à Conakry, à Paris, on les connait ceux qui s’agitent aujourd’hui », ’a dit Alpha Condé avant d lancer des piques contre ses opposants.

« Fodé Bangoura a été un secrétaire très puissant, il ne s’est pas vendu un bien de l’état. Kassory Fofana a été un ministre de finance tout puissant. Il ne s’est pas vendu un bien de l’état. Qui s’est vendu un bien de l’état ? Qui a pris la concession de l’orchestre pour faire sa maison ? Sidya Touré. Alors que nous on fait la promotion de la culture, eux ils écrasent la culture en les chassant là où ils sont pour construire leurs maisons. Voilà des gens qui veulent nous parler de l’avenir de la Guinée. Le train de la Guinée a démarré. Personne ni à l’intérieur, ni à l’extérieur ne pourra arrêter ce train. Moi je n’ai peur que de Dieu. Je n’ai peur de personne à l’intérieur et à l’extérieur. Donc on fera ce que le peuple de Dieu veut. Certain s’étonnent que je puisse marcher et laisser Papa Koly et le gouverneur derrière alors que je suis plus âgé qu’eux. Pourquoi ? Parce que j’ai ma main dans la main de Dieu, je ne vais pas vieillir, je ne vais pas tomber malade », a confié Alpha Condé

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Pour Africaguinée.com

Tél. 00224 628 80 17 43