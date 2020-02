Aissata Béavogui, récipiendaire du prix « MIGA Gender CEO Awards 2020 ».

Kamsar, le vendredi 21 février 2020--- Guinea Alumina Corporation S.A (GAC) est fière d’annoncer que Mme Aissata Béavogui, directrice générale de la société recevra le prestigieux prix « MIGA Gender CEO Awards 2020 » décerné annuellement par l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), membre du groupe Banque Mondiale. Mme Béavogui recevra ce prix le 5 mars prochain dans le cadre d’une cérémonie officielle qui aura lieu siège social de la Banque Mondiale à Washington.

Ce prix, lancée en 2016, récompense les cadres supérieurs des clients de l’agence qui s’impliquent activement dans la promotion de l’égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et la stimulation d’une prospérité partagée.

Aissata Béavogui a été désignée cette année en raison de son engagement personnel et de son leadership dans l’implémentation d’actions positives en faveur des communautés riveraines à la concession minière de GAC. Le MIGA reconnaît particulièrement son engagement dans la promotion des femmes et de l’égalité des sexes, mais aussi le travail qu’elle mène pour l’autonomisation financière des femmes à travers la mise en place d’activités génératrices de revenus et l’accès aux microcrédits.

En tant que directrice générale, Aïssata Béavogui a conduit de nombreux projets contribuant à améliorer de manière significative les conditions de vie des personnes affectées par les activités minières de GAC. Elle dirige la mise en œuvre de programmes sociaux permettant d’avoir un impact positif au sein des communautés par le biais d’écoles et de centres de santé, l’amélioration de la productivité animale et de l’agriculture, la formation des jeunes et des adultes.

Hiroshi Matano, vice-président exécutif du MIGA, a déclaré : « MIGA apprécie son partenariat avec Guinea Alumina Corporation et nous pensons que le fait de braquer les projecteurs sur vous et sur le travail de l'entreprise en Guinée inspirera de nouveaux investissements dans le pays qui sont essentiels pour obtenir des résultats positifs en matière de développement ».

Après avoir appris qu’elle sera la récipiendaire du « MIGA Gender CEO Awards 2020 », Aissata Béavogui a déclaré : « C’est un grand honneur de recevoir ce prix. J’ai l’intime conviction qu’il ne saurait y avoir de développement durable en Afrique sans une implication profonde des femmes. Elles restent un pilier important pour la construction d’un continent économiquement et socialement puissant. »

Aissata Béavogui a été nommé au poste de directrice générale de Guinea Alumina Corporation en 2016. En plus de ses fonctions de directrice générale, elle assume depuis septembre 2019 la fonction de directrice, responsabilité sociale d’entreprise et supervise à ce titre l’ensemble des politiques mises en place par GAC dans le but de respecter les principes du développement durable (social, environnemental et économique).

À propos de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA)

L'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) est membre du groupe de la Banque mondiale. Son mandat est de promouvoir les investissements transfrontaliers dans les pays en développement en fournissant des garanties (assurance contre le risque politique et amélioration du crédit) aux investisseurs et aux prêteurs. Dans le cadre de l’accord de prêt de 750 millions de dollars obtenu en mai 2019 par GAC, le MIGA a étendu la couverture d'assurance contre le risque politique aux banques commerciales participant au prêt.

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l'entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040. Pour plus de renseignements, visitez : www.gacguinee.com.

Renseignements : Abdourahamane Diallo

Surintendant, Communications externes

T +224 628 15 58 87