Wanindara: "fusillé" par un gendarme, "Champion" n’a pas manger depuis hier…

CONAKRY-"Silencieux" et "couché" dans sa cage avec une blessure par balle à la bouche, « Champion » n’a pas mangé depuis hier. Ses lèvres sont noircies par le sang sec après la coupure de l’hémorragie. L’état de ce chien haletant et affaibli, inquiète dame Kadiatou Diallo. Elle explique que « Champion » qu’elle a élevé depuis 10 ans, a reçu une balle tirée par un gendarme alors qu’il aboyait suite l’incursion des forces de l’ordre dans sa cour à Wanindara.

Grièvement blessé, cet animal n’a rien manger depuis hier. Le seul crime que cet animal a commis c’est d’avoir fait du bruit pendant que les gendarmes renversaient des marmites sur le feu, madame Diallo.

Témoin oculaire des faits, elle nous a confié que le gendarme a tiré sur son chien après avoir renversé sa marmite remplie de nourritures qui était au feu à leur domicile à Wanindara, un quartier de la commune de Ratoma.

« Les policiers et les gendarmes étaient venus ici aux environs de 13 heures, je faisais la cuisine. Dès qu’on les a vus venir, on est rentré s’enfermer dans la maison. L’un des gendarmes est rentré jusque dans la terrasse. Je le voyais à travers la fenêtre. Il a jeté la marmite qui était au feu. Le chien a fait du bruit, le gendarme a tiré sur sa bouche. Le chien était dans sa cage, je l’avais enfermé le matin. Champion n’est pas agressif et il n’attaque personne ici. Tout le voisin le connait. Sa langue est noircie, c’est comme du poison. Depuis qu’on a tiré sur lui, il ne peut même pas manger. On lui a acheté du lait mais il n’a pas touché. Ce que les gendarmes ont fait dépasse l’inimaginable. Ce chien ne parle même pas et il est innocent. Il était dans sa cage enfermé, il ne pouvait pas les attaquer », a déploré Kadiatou Diallo.

Très inquiète de l’état de santé de son chien, Kadiatou interpelle le gouvernement. « On ne peut pas l’envoyer à l’hôpital puisque la route est bloquée. Il faut que les forces de l’ordre arrêtent de faire du mal surtout à des innocents. Le gouvernement doit aider sa population pour mettre fin à ces violences dans nos quartiers », implore-t-elle.

Des exactions les plus abominables sont commises dans ce quartier pendant les manifestations. C’est dans ce quartier qu’une femme a été prise comme bouclier par des policiers, il y a moins d’un mois.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14