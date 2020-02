Université de Nzérékoré : du rififi entre le rectorat et certains étudiants…

NZEREKORE- Plusieurs étudiants accusés entre autres d’incitation à la révolte et d’injures publiques à l’endroit des enseignants chercheurs et des autorités ont été suspendus ce mercredi 19 février 2020.

Ces 9 étudiants qui sont également accusés de « formation d’association illégale » ont pris de lourdes sanctions. Certains ont été suspendus pour 3 mois ; tandis que d’autres se sont vus interdire les cours pour une période de 9 mois.

Dans l’acte signé par le Recteur Oumar Keita depuis le 15 février 2020, l’étudiant Mamadou Touré, de la licence 4 Génie de l’environnement est suspendu des cours pour un an et interdit d’accéder ou de participer à toutes activités de l’université pendant la période de la sanction.

Gerard Kamano, Zézé Vagoulou Koivogui, Mariama Dalanda Diallo, Mariame Bah, Mamadouba Baldé et Rouguiatou Bah, sont suspendu pour 6mois. Etienne Lamah, Alpha Oumar Diallo, quant à eux, ont été suspendus pour 3mois.

Cette sanction fait suite à la publication sur la page Facebook de l’étudiant Mamadou Touré d’un post dénonçant la « politisation de l’institut ». Cette publication était au nom d’une association dénommée « Initiative pour la Conscientisation des Jeunes de Guinée (ICOJEG) ».

« C’est déplorable et regrettable cette décision. A partir du moment où l’autorité universitaire a nié qu’elle a fait arrêter les cours pour envoyer les étudiants à la place des martyrs, moi je crois alors que ce message n’a pas été adressé alors à son endroit. Et là dans le message, vous ne verrez pas le nom de quelqu’un à plus forte raison le nom de l’université. J’ai déjà appelé le bureau national des étudiants, à l’heure où je vous parle, le ministre est informé, qui d’ailleurs a manifesté sa colère en disant qu’il n’a pas été informé de la prise de la décision. Donc on verra ce qui va se passer demain ou après-demain », a confié Mamadou Touré vice-président des étudiants des universités publiques de Guinée.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél. (00224) 628 80 17 43