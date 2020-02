Papa Koly titille le FNDC :"Nous on ne fait pas la guerre, on ne casse pas les biens…"

KINDIA- Le directeur national de la campagne du RPG arc-en-ciel, Papa Koly Kourouma a "titillé" le Front National pour la Défense de la Constitution. Lors d’un meeting qu’il a tenu ce mercredi 19 février à Kindia, le ministre de l’Assainissement et de l’Hydraulique a invité les populations à sortir voter le 1er mars alors que le FNDC compte empêcher ce double scrutin.

« Les vrais militants d'un parti, ce sont ceux qui se font recenser et qui acceptent d'aller retrier leur carte d'électeur. Nous allons voter le 1er mars prochain. Sortons massivement pour aller dire OUI à la nouvelle constitution et voter pour nos députés », a lancé Elhadj Papa Koly Kourouma.

Soupçonnant le président de Condé d’avoir des intentions de briguer un troisième mandat, en adoptant une nouvelle constitution, le FNDC multiplie les manifestations dans le pays. Près de 40 personnes sont mortes depuis le début de la contestation en octobre dernier. Pour Papa Koly Kourouma, le Chef de l’Etat a certes fait beaucoup pour la Guinée, mais il compte encore faire mieux.

« Il a mis en place l'ANAFIC pour le développement de nos collectivités locales. Ensemble, votons OUI pour la nouvelle constitution pour une Guinée meilleure. Nous, on ne fait la guerre et on ne casse pas les biens des gens », a-t-il martelé.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com