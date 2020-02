Alpha Condé :"Quiconque veut saccager les urnes le jour du vote, frappez-le..."»

FARANAH-En campagne pour la nouvelle constitution à Faranah, ce jeudi 20 février 2020, le Président Alpha Condé a donné des "instructions" pour la "sécurisation des bureaux de vote" le 1er mars, jour prévu pour le double scrutin "législatif-référendum".

« Le jour du vote, faîtes tout pour que chaque bureau de vote soit sécurisé par 10 jeunes. Quiconque veut saccager les urnes le jour de l'élection, frappez-le », a martelé le Président de la république, avant d’expliquer les raisons qui l’amènent à changer la constitution.

« Nous voulons changer la constitution, c'est pour la parité entre les Hommes et les Femmes, mettre fin au mariage précoce, permettre aux handicapées et les personnes âgées de se prendre en charge », a-t-il ajouté.

Dans son discours devant une foule acquise à sa cause, il a indiqué que lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2010, la Guinée était endettée avec en toile de fond un manque de courant et d’eau. « J'ai dit que j'ai hérité d'un pays et non d’un État, nous étions endettés, il n’y avait pas de courant, il n’y avait d’eau », a-t-il lancé.

Le chef de l’Etat a annoncé qu’il va parcourir tout le pays, rencontrer ses militants de première heure pour aider ceux qui n'ont pas les moyens et soutenir les familles de ceux qui ont perdu la vie dans la lutte pour le RPG. Alpha Condé a également tenue de nouvelles promesses avant de quitter ses hôtes.

« Quand je venais au pouvoir, la Guinée produisait 13 millions de tonnes de Bauxite, mais en 2020 on va produire 100 millions de tonnes. A partir de 2021, le minerai de fer à Lola va commencer avec celui de Zogota à N'Zérékoré et nous allons signer le contrat de Simandou qui permettra au train de quitter Kerouané jusqu'à Faranah pour le transport du fer », a-t-il annoncé promettant aux populations de Faranah le redémarrage de l'usine de GARI et la finalisation des 9 cases plus l'hôtel Niger de Faranah.

Depuis Faranah, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com