Guinée: Plusieurs responsables du parti de Sidya Touré arrêtés à Conakry…

CONAKRY-Plusieurs responsables de l’UFR, principalement des femmes, ont été arrêtées aujourd’hui à Conakry en marge de la manifestation appelée par le FNDC dans le pays contre le projet de nouvelle Constitution.

Selon nos informations, ces femmes du parti de l’opposant Sidya Touré qui ont répondu favorablement à l’appel du Front national pour la défense de la Constitution ont été arrêtées vers Bonfi alors qu’elles rentraient chez elles après les incidents survenus ce matin sur l’autoroute.

Madame Nga Néné, la présidente des femmes de l'UFR Matam lido, Hadja Yarie présidente des femmes de l'Ufr de Matam et une autre femme non identifiée pour le moment ont été arrêtées par les forces de l’ordre et conduites vers une destination inconnue.

