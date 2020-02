FNDC: la "chasse aux sorcières" se poursuit en Guinée forestière…

NZEREKORE-Nombreux sont les membres du FNDC qui sont dans le viseur des autorités de la région administrative de Nzérékoré. Après l’enlèvement de Fassou Goumou, c’est autour de M. Mamadou Maldho Diaouné Diaouné, membre influent du FNDC de Nzérékoré d’être dans le collimateur des autorités alors qu’un autre membre du FRONT Junior Kpakpataki a été enlevé à Macenta. Sa destination est toujours inconnue.

La convocation adressée à Mamadou Malhado Diaouné, lui demandant de se présenter au commissariat central de la police de Nzérékoré n’énumère aucun motif. Il est juste écrit « pour répondre à des faits le concernant ». Interrogé, Maitre Salif Béavogui, avocat du FNDC de Nzérékoré a dit que cette lettre est nulle.

‘’Les libertés individuelles et collectives ne sont plus respectées. Ces libertés sont attaquées, malmenées, agressées, et généralement en violation de toutes les règles de droit qui aménage la procédure. Cette convocation qui est parvenue à Mamadou MalhadoDiaouné, n’indique nullement le motif pour lequel il est convoqué. Alors que la Loi de procédure est claire. La convocation doit indiquer le motif, la possibilité pour la personne convoquée de se faire assister par un avocat, ou alors la commission d’office d’un avocat par le bâtonnier d’ordre des avocats. Tout cela fait défaut sur la convocation qui lui a été adressé par le commissaire centrale de la police de Nzérékoré. Ce sont des intimidations. Puisque Mamadou Malhado Diouné est d’abord membre influent de l’UFDG. Et de surcroit membre influent du FNDC à Nzérékoré. Donc, c’est une véritable chasse aux sorcières qui a commencé. Vous avez vu le cas de Fassou Goumou, qui a été enlevé à Nzérékoré conduit à Conakry par le mêmecommissaire. Cette convocation est nulle, il va falloir qu’elle soit reprise conformément au code de procédure pénale, en ce moment, on prendra les dispositions’’, a confié Maitre Salif Béavogui.

Le samedi dernier, Junior Kpakpataki, un autre membre très influent du FNDC de Macenta a été enlevé. Sa destination n’est jusque-là pas précise. Certaines indiscrétions confient qu’il serait déféré à la prison civile de Faranah où il est détenu.

‘’Vous savez bien que même le samedi dernier vous et nous avons assisté à l’enlèvement de Junior Kpakpataki du côté de Macenta. A l’heure où je vous parle, je ne sais pas quelle est sa destination. Donc nous dénonçons avec dernière énergie, la chasse aux sorcières qui est organisée pratiquement contre Mamadou MalhadoDiaouné du côté de Nzérékoré’’, a-t-il ajouté.

A suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinée.com

A Nzérékoré

