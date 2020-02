Pharmacie Centrale de Guinée : des séances de formations à l’endroit des chauffeurs…

CONAKRY- La sécurité est priorité pour la Direction Générale de la Pharmacie Centrale de Guinée. Pour limiter les risques d’accident de circulation, la Direction Générale de la centrale d’achats guinéenne a initié une formation à l’intention de tous les chauffeurs de camions poids lourds de l’entreprise.

Cette formation financée par le Programme Alimentaire Mondiale à travers le projet « SOLVE » a pris fin ce vendredi 15 février 2020 à Coyah. Elle vise à renforcer les connaissances théoriques et pratiques des conducteurs de camions poids lourds. Plusieurs modules enseignés lors de ces journées de formation ont permis aux chauffeurs de mieux comprendre le fonctionnement et la façon de manœuvrer un camion ; la gestion du facteur environnemental mais également la gestion technique et administrative des engins roulants.

La connaissance du code la route, la signalisation de danger, les obligations, les interdictions, la conduite anticipative, la connaissance de la check-list des véhicules avant et après le voyage ont également abordées lors de cette formation.

La formation pratique s’est déroulée à travers un stimulateur qui reproduit le poste de pilotage dans un camion et des paysages qui défilent.

« Nous sommes très satisfaits parce que pour nous l’assurance qualité est une priorité. Un chauffeur bien formé est un chauffeur qui pourra minimiser les risques d’accident. Nul besoin de rappeler le rôle que jouent les chauffeurs pour l’acheminement des produits de santé dans les différentes structures ; aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays. C’est pourquoi nous ne cesserons jamais de remercier le PAM qui a financé cette formation », a souligné le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée qui est revenu à Conakry uniquement pour s’assurer du bon déroulement de la formation.

Les formateurs ont surtout été impressionnés par la discipline observée par les chauffeurs.

A rappeler que le PAM n’est à son premier geste d’accompagnement à l’endroit de la Pharmacie Centrale de Guinée. La formation des chauffeurs a été précédée par celles des gestionnaires de stock et magasiniers, des chefs d’unités et de section des services de distribution et des moyens généraux.

Depuis novembre 2019, le Programme Alimentaire Mondial accompagne la PCG dans le renforcement des capacités logistiques à travers le projet régional « SOLVE » initié et financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.

Le service communication de la Pharmacie Centrale de Guinée