Grogne des élèves à Lola: Saa Etienne Ouendouno, candidat au BEPC tué par balle

LOLA-Les affrontements qui ont opposé forces de l’ordre et élèves ce lundi 17 février 2020 dans la préfecture de Lola ont fait un mort et quelques blessés a-t-on appris de sources concordantes. Enfant unique de ses parents, Saa Etienne Ouendouno, adolescent âgé d’environs 18 ans a été tué dans les heurts. Cet élève de la 10ème année au collège Tiépoulou dans la commune urbaine de Lola, a reçu une balle. Il a finalement succombé à ses blessures.

« C’est vers 12 heures que j’ai reçu l’information, je me suis rendu à l’hôpital. Les deux blessés étaient en soin. Vers 15 heures, il y a un qui a trop saigné qui a rendu l’âme. Le second qui s’appelle Sékou Kolié est un maçon. C’est quand il revenait du travail qu’il a aussi reçu une balle. Les deux personnes étaient évacuées à l’hôpital régional de Nzérékoré pour des soins intensifs vu leurs états. Les autres qui ont eu des blessures légères sont restés à Lola pour des soins », nous a confié Amara Kadiatou Camara, secrétaire général de l’antenne régional du syndicat libre des enseignants et chercheur de Guinée.

Saa Etienne Ouendouno, était unique enfant de ses parents apprend-t-on. Ce mouvement des élèves de Lola est survenu après une décision de la DPE (direction préfectorale de l’éducation) qui les a fâchés. La programmation des évaluations alors que les enseignants sont en grève a mis le feu aux poudres. Les élèves ont pris d’assaut les voiries de la ville, érigé des barricades tout en réclamant le retour des enseignants en classe.

A suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinée.com

A Nzérékoré.

Tél: 00224 628 80 17 43