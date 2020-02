Crise guinéenne: Ce qu'en dit l'envoyé spécial de la CEDEAO...

CONAKRY-Engluée dans une crise politique qui a fait près de 40 morts depuis octobre dernier, la Guinée sera-t-elle sauvée par les bons offices de la CEDEAO ?

Alors que le double scrutin "controversé" du 1er mars arrive à grand pas "non sans inquiétude", la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest tente de rapprocher les positions entre l’opposition et le pouvoir d’Alpha Condé.

Dans la journée du lundi le Général Francis Behanzin dépêché par l’organisation sous-régionale a eu un tête à tête avec les différents protagonistes de la crise guinéenne. Interrogé par Africaguinee.com, le commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO a indiqué qu’il a pris bonne note de tous les arguments et griefs formulés par ses interlocuteurs.

« Il y a des élections couplées (législatives-référendum) qui doivent être organisées ici le 1er mars. Dans le protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie de la CEDEAO, il est indiqué qu’à chaque fois qu’il y a des élections majeures dans un pays, il faut pouvoir effectuer une mission de solidarité et d’évaluation de la situation sociopolitique. C’est donc une mission de consultation préélectorale. Le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean Claude Kassi Brou en même temps que le président de la conférence des Chefs d’Etat nous a dépêchés pour faire cette évaluation. On est venu voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous avons pris bonne note des arguments porteurs ou non des uns et des autres, nous avons pris bonne note des griefs des uns et des autres. Nous rendrons compte à la hiérarchie de la communauté pour que ça se passe bien », a-t-il déclaré.

Interpelé sur un éventuel envoi d’une mission d’observateurs pour suivre le déroulement des élections du 1er mars, le Général Behanzin a botté la question en touche indiquant qu’il ne saurait répondre.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

