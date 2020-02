Conakry : les travailleurs de la SOGUIPAH se fâchent…

CONAKRY-Ça sent le "roussi" à la Société Guinéenne de Palmiers à Huile et d’Hévéa (SOGUIPAH) ! Certains travailleurs de cette entreprise mixte ont décidé de fermer portes et fenêtres de la direction administrative de la société ce mardi 18 février 2020, a constaté Africaguinee.com.

Parmi les exigences des employés de la SOGUIPAH, figurent notamment le payement de plusieurs mois d’arriérés de salaires, l’acquittement intégral de leurs factures par la direction générale et plus de clarté dans la gestion des activités de cette entreprise.

‘’ Nous réclamons la bonne gestion de cette entreprise et que nos arriérés de plus de trois mois de salaires soient payées. Nous ne sommes contre personne mais nous réclamons nos droits les plus absolus. La direction au lieu de s’atteler à cela se met dans la dynamique de la campagne électorale pour acheter des véhicules pendant que nous soyons dans l’agonie’’ a dardé ce travailleur de la SOGUIPAH au micro d’Africaguinee.com.

Selon des informations recueillies au sein de quelques employés, la Société Guinéenne de Palmiers à Huile et d’Hévéa possède 4 857 travailleurs dont 1 725 femmes, repartis entre la direction générale de Conakry et l’unité industrielle située à Diecké dans le sud de la Guinée.

A noter que toutes nos tentatives pour entrer en contact avec la direction générale de la SOGUIPAH sont restées vaines.

Affaire à suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13